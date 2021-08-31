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31.08.2021 18:40
Рубрика: Экономика

В Сочи обсудят инновации в дорожном строительстве

Текст: Евгений Гайва

Использование инноваций в дорожном строительстве и внедрение современных интеллектуальных транспортных систем обсудят представители государства, бизнеса и экспертного сообщества на площадке международного форума в Сочи.

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Форум, организованный госкомпанией "Автодор", пройдет с 13 по 15 сентября 2021 года. Участие в деловой программе примут представители правительства России, Минтранса и Минстроя, Федерального дорожного агентства, ГУОБДД МВД РФ, крупнейших компаний в сферах дорожного строительства и телекоммуникаций, эксперты из разных городов России и мира.

В рамках деловой программы будет обсуждаться реализация проекта М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань с продлением магистрали до Екатеринбурга, развитие опорной сети скоростных дорог в России, инновационные решения, работающие в отрасли.

На площадке форума также пойдет выставка, где компании- производители представят разработки в области проектирования, строительства, ремонта и содержания дорог, интеллектуальные транспортные системы и технологии, отвечающие за безопасность.

Форум "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве" пройдет в очном формате. Также будут организованы онлайн-выступления спикеров. Материалы к форуму "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

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