В Сочи предупредили о формировании смерчей над Черным морем

Во вторник днем ведомство спасателей выпустило экстренное предупреждение о формировании смерчей над морем на всем протяжении черноморского побережья города-курорта Сочи с 31 августа по третье сентября.

Как рассказали в ФГБУ "Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в эти дни ожидается появление смерчей над водой на участке Магри - Веселое (муниципальное образование города Сочи).

МЧС рекомендует при усилении ветра ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. При этом важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Специалисты советуют: если сильный ветер застал человека на улице, то необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды.

Кстати

В случае чрезвычайных ситуаций МЧС просит звонить:

- "01" - единый телефон спасения;

- "101" - с мобильных телефонов;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.