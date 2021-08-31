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31.08.2021 17:05
Рубрика: Общество

В вузах Кубани откроются медпункты для вакцинации студентов

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Во вторник губернатор Вениамин Кондратьев провел встречу со студенческой молодежью и ректорами учебных заведений Краснодарского края. В ходе этого разговора было принято решение открыть в вузах региона специальные медицинские пункты для вакцинации студентов.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Завтра к обучению в вузах Кубани приступят 103 тысячи студентов, причем занятия везде начнутся в очном формате. Однако было отмечено, что, по мнению властей, эпидемиологическая ситуация в регионе остается по-прежнему довольно напряженной.

- Вирус молодеет. Зона нашего внимания переносится на студентов, так как в реанимациях появляется все больше юных пациентов. Есть только один способ остановить распространение вируса и выжить - вакцинация. От сознательности молодежи сегодня во многом зависит здоровье старшего поколения, благополучие всего региона, - считает глава края.

По данным медиков, Кубань находится в числе лидеров в РФ по темпам прививочной кампании. Однако от общего количества студентов вузов вакцинировалось всего 17 процентов (или 17,5 тысячи человек). Для сравнения: в медицинском университете ситуация совершенно другая - вакцинировались 73 процента обучающихся.

Руководитель краевого Роспотребнадзора Мария Потемкина тоже отметила рост числа заражений среди молодых людей.

- В прошлом году болели не более десяти процентов молодежи. Сегодня эта цифра увеличилась до 21,7 процента. Сейчас заканчиваются каникулы, начнут собираться коллективы, образуется новое эпидокружение. Необходимо начать активную иммунизацию студентов. Призываю вакцинироваться и предлагаю создать медицинские кабинеты по иммунизации на базе вузов, - сказала Мария Потемкина.

Это предложение, как сообщает пресс-служба администрации края, было поддержано губернатором и всеми участниками совещания.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Вакцинация от коронавируса

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