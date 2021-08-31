Военные СНГ на учении "Боевое содружество" разыгрывают афганский сценарий

Активная фаза этих маневров проходит сейчас на полигоне Ашулук в Астраханской области с участием более двух тысяч военнослужащих России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. "В ходе учения будут разыграны различные тактические эпизоды по организации совместного применения коалиционных группировок авиации и войск противовоздушной обороны стран СНГ в регионах коллективной безопасности при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах", - сообщили во вторник, 31 августа, в Минобороны РФ.

Там уточнили, что всего в "Боевом содружестве - 2021" задействованы свыше 200 единиц боевой и специальной техники, в том числе зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". А также боевая авиация - самолеты МиГ-29, Су-24, Су-34, Су-35С, Су-27, Су-30 и Су-25. По словам российских военных, свои задачи на учении предстоит выполнить экипажам высотных перехватчиков МиГ-31, дальних бомбардировщиков - ракетоносцев Ту-22М3 и вертолетов.

Для тех, кто не в курсе: "Боевое содружество" военные СНГ проводят уже много лет, и главные действующие лица на этих маневрах - подразделения ПВО, которым "подыгрывают" в качестве учебных целей военные самолеты и вертолеты. Понятно, что основную угрозу безопасности странам Содружества представляют отряды боевиков, способные прорваться через сухопутные границы государств СНГ.

Однако нельзя забывать, что при бегстве из Афганистана американцы оставили членам запрещенного в РФ "Талибана" десятки военных самолетов и вертолетов. К тому же в руках боевиков оказалось немало переносных зенитно-ракетных комплексов. Никто не может дать гарантию, что весь этот арсенал не будет применен против военных Содружества. Вот почему они отрабатывают на своем учении по противовоздушной обороне именно контртеррористическую тематику. И действуют так, чтобы через границу СНГ без разрешения и муха не пролетала.

Военные также усиленно готовятся к тому, чтобы дать отпор экстремистам на земле. Практически весь август на территории Таджикистана и Узбекистана непрерывно идут учения, в которых активно участвуют российские подразделения. К примеру, на днях такие маневры командование 201-й военной базы РФ в Таджикистане организовало на одном из горных полигонов республики.

Главным эпизодом в их сценарии стала борьба с приспособленными для ведения боевых действий джипами. "Мотострелковые подразделения 201-ой российской военной базы уничтожили из вооружения БМП-2 легкобронированные пикапы условного противника. По замыслу учения группа незаконного вооруженного формирования, имея на вооружении крупнокалиберные пулеметы, установленные на автомобилях, пыталась прорваться к российским военным объектам с целью их захвата", - сообщали в пресс-службе Центрального военного округа, в состав которого как раз входит наша армейская база в Таджикистане.

В штабе ЦВО уточнили, что для уничтожения боевиков военнослужащие на штатной технике выдвинулись на установленный рубеж и сходу поразили движущиеся цели из 30-мм автоматической пушки 2А42 и танкового пулемета "Калашникова". Стрельба велась осколочно-фугасными боеприпасами на дальности от 800 до 1200 метров.

"Долговременные огневые сооружения были расстреляны расчетами ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В. Для целеуказаний и корректировки огня с воздуха был задействован расчет комплекса беспилотного летательного аппарата "Орлан-10", - рассказали в пресс-службе округа.

Ранее свои маневры в Таджикистане провели экипажи танков Т-72. На горном полигоне Ляур они выполнили упражнения контрольных стрельб из 125-мм пушки 2А46 и крупнокалиберного зенитного пулемета. "Стрельба велась по мишеням, имитирующим бронетехнику противника, на дальности от 800 до 3000 метров. Кроме того, танкисты отработали практику фланговой стрельбы и поражение целей в системе разведывательно-огневого комплекса из закрытых огневых позиций на дальности до пяти километров", - добавили в пресс-службе Центрального военного округа.

На танкодроме механики-водители Т-72 потренировались в вождении боевых машин по пересеченной местности. Они преодолели естественные препятствия, противотанковые рвы и заграждения. Для приближения обстановки к боевой на полигонах оборудовали учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения и препятствия.

А до этого в Таджикистане действовали на учении экипажи российских ударных и транспортных вертолетов. "В ходе полетов летчики в парах выполнили элементы пилотирования в горных ущельях, оттачивая навыки мастерства при посадке и взлете с необорудованных площадок приземления. В районе полигона Ляур экипажи отработали вертолетные засады с применением условных пусков неуправляемых ракет по наземным и воздушным целям условного противника, а также уход из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов", - проинформировала пресс-служба ЦВО.

На этом учении командование задействовало десантно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ5-1 и боевые вертолеты Ми-24 авиационной группы 201-й российской военной базы. Экипажи винтокрылых машин выполняли задачи днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.

Все эти маневры в штабе ЦВО напрямую связывают с ситуацией в соседнем Афганистане, где к власти пришли радикалы из запрещенного в РФ движения "Талибан". Хотя его лидеры заявили, что война в стране завершена, а ранее пообещали не атаковать соседние государства, Россия и ее южные партнеры готовятся к любому развитию событий.

Не случайно еще в начале августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные базы в Таджикистане и Киргизии будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае агрессии с афганского направления.

"Наша база в Таджикистане достаточно мощная, сильная, и, конечно, она в случае необходимости, в случае прямой агрессии будет задействована в защите рубежей ОДКБ. То же самое касается нашей базы в Киргизии. Там тоже может возникнуть такая необходимость", - заявил тогда Шойгу. Одновременно Москва помогает модернизировать армии стран Центральной Азии для того, чтобы они были в состоянии отреагировать на новые угрозы.