Жители ЮФО рассказали, сколько стоит собрать ребенка в школу

Почти половина жителей Южного федерального округа, имеющих детей школьного возраста, планируют потратить на их подготовку к школе не более 20 тысяч рублей. Четверть опрошенных южан собираются уложиться в 10 тысяч, и примерно столько же - в сумму до 30 тысяч рублей. А шесть процентов жителей ЮФО готовы потратить 50 тысяч рублей и более. Таковы результаты исследования, проведенного банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах Жизнь" перед началом нового учебного года.

83 процента опрошенных считают цены на школьные принадлежности и форму завышенными. Остальные респонденты называют их справедливыми.

При этом 65 процентов южан объяснили рост цен на товары, которые требуются для подготовки детей к школе, пандемией и высокой инфляцией. У восьми процентов респондентов расходы на подготовку к учебному году уменьшились из-за падения доходов. 13 процентов опрошенных сообщили, что их расходы на эти цели не изменились, а 15 процентов затруднились оценить изменения.

- Расходы родителей перед новым учебным годом зависят от многих факторов. Меньше чем за 10 000 сейчас нормально собрать ребенка в школу вряд ли получится. Больше всего денег уходит на одежду, обувь, ранец или рюкзак. У нас, например, остался рюкзак с прошлого года, и нам немного проще. Но класса до пятого лучше покупать ребенку хороший ортопедический рюкзак. Это недешевое удовольствие, от 3500 рублей. Например, одна блузка стоит от 700 до 2000 рублей, тут все зависит от достатка семьи. Еще можно купить совершенно одинаковые тетради в разных местах по два рубля и по 15. Мы уже потратили 11 000 рублей, но купили еще не все. Например, пока не приобретали канцелярию, - рассказывает ростовчанка Ирина Виноградова, мать пятиклассницы.

Между тем, по данным Росстата, в 2021 году стоимость школьного набора для мальчиков увеличилась на 4,1 процента, а для девочек - на 3,9. В ведомстве отметили, что рост цен на товары для школы оказался ниже роста инфляции.

"Отправить мальчика в первый класс на 4,5 тысячи рублей дешевле, чем девочку. Так, форма для мальчика обойдется в 14,7 тысячи, а для девочки - в 19,3 тысячи. На ранец с канцтоварами уйдет еще пять тысяч", - сообщили в Росстате. В целом набор первоклассника в 2021 году оценивается в 19,6 тысячи рублей, а набор первоклассницы - в 24,1 тысячи.

Самые дорогие товары из школьного набора - ранец и зимние ботинки. При этом почти не изменилась цена на одежду. Например, год назад брюки в среднем стоили 1 455 рублей, а сейчас их цена поднялась до 1 459 рублей, цена юбки увеличилась с 1 207 до 1 222 рублей. Вместе с тем заметно подорожали канцтовары: авторучки - на 7,6 процента, фломастеры - на семь, простые карандаши - на шесть, а тетради - на пять процентов.

Опрос южан, впрочем, показывает, что помимо необходимых самостоятельных покупок к учебному году, есть и другие серьезные расходы. В качестве основных затрат жители ЮФО назвали сборы в классах на школьные принадлежности и учебники (53 процента). Также примерно половина родителей сообщили, что сдают деньги на мелкий ремонт в классе, его оборудование и обустройство, а также на экскурсии и поездки. Кроме того, 38 процентов опрошенных участвуют в оплате охраны и уборки, скидываются на подарки учителям. Лишь 13 процентов респондентов сообщили, что вообще не сдают деньги на школьные нужды.

Любопытными оказались данные о сумме сборов в южнороссийских школах. 43 процента опрошенных родителей признались, что сдают не более тысячи рублей в месяц, 23 процента - по 1 - 2 тысячи, а наибольшее количество респондентов (25 процентов) сообщили, что платят 2 - 3 тысячи рублей. Впрочем, в некоторых школах сборы оказалась еще больше. Три процента опрошенных ежемесячно сдают 3 - 5 тысяч, а восемь процентов - более пяти тысяч рублей.

В такой ситуации многим семьям пришлись кстати единовременные "школьные" выплаты в размере 10 тысяч рублей. Как сообщили в отделение Пенсионного фонда по Ростовской области, со 2 августа эти деньги получают семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. В регионе помощь уже получили родители 562,7 тысячи детей. В ведомстве подчеркнули, что выплата не зависит от доходов семьи, наличия зарплаты, пенсии, пособий и других социальных дотаций. Получить ее могут не только родители, но и законные представители (усыновители, опекуны и попечители).

Между тем организации и волонтеры на юге помогают собрать в школу детей из малообеспеченных семей и воспитанников социальных приютов. Например, к благотворительной акции "Собери ребенка в школу" на Дону подключились учреждения соцобслуживания.

Прямая речь

Елена Елисеева, министр труда и социального развития:

- Потребность в акции "Собери ребенка в школу" сформировалась из опыта работы учреждений с нуждающимися семьями. Совместно с волонтерами наши специалисты проведут сбор канцелярских товаров, школьных принадлежностей, наборов для уроков изобразительного искусства и труда,- всего, что необходимо для обучения в школе. На призыв поддержать тех, кто нуждается в помощи для подготовки детей к новому учебному году, откликаются неравнодушные граждане и организации.