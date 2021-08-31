Новости

На Дальнем Востоке планирует создать свободную экологическую зону 15:01
Новым президентом Эстонии стал директор Национального музея страны 14:59
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать живые цветы 14:58
На Урале аферисты выманили у пенсионерок деньги на "спасение фур с вином" 14:47
Половина школьников занимались летом и повторяли программу 14:46
В ПФР разъяснили, как можно подтвердить статус предпенсионера 14:46
На Дону без прививки от COVID-19 сотрудников вузов не допустят к работе 14:37
В Тверской области выставили на торги земельные участки на 570 млн рублей 14:30
Синоптик: В Москву идет дождливый циклон "Ове" 14:18
Власти Москвы спрогнозировали 9-балльные пробки в сентябре 14:17
Лавров назвал подлой интерпретацию его слов о Сталине 14:12
Вильфанд пообещал теплую погоду в сентябре 14:12
Мужская сборная России по волейболу назвала состав на ЧЕ 14:11
Бояков: Ольга Бузова не обходится дорого МХАТу 13:51
Путин наградил орденами Мужества посмертно летчиков Ил-112В 13:30
В Краснодаре объяснили обустройство классов в коридоре школы 13:25
В Крыму на месяц продлили антиковидные ограничения 13:12
Путин может обсудить создание первого "миллионника" на Дальнем Востоке 13:06
Песков рассказал про защитные антитела Путина после прививки от COVID-19 13:04
ЕК: 70% взрослого населения Евросоюза полностью вакцинированы от COVID-19 13:03
Песков рассказал об ожиданиях от встречи Байдена с Зеленским 13:01
Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве 12:57
Задержан приезжий, отнявший у почтальона сумку с 670 тысячами рублей 12:57
РФПИ: Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V" 12:53
Суд в Финляндии не увидел преступления в демонстрации флагов со свастикой 12:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
31.08.2021 14:47
Рубрика: Происшествия

На Урале аферисты выманили у пенсионерок деньги на "спасение фур с вином"

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге задержали мошенников из Ставропольского края: под предлогом проблем с растаможкой груза они выманивали у доверчивых пенсионерок деньги.

Полиция задержала интернет-мошенников, похитивших более 10 млн рублей

По информации пресс-секретаря главка МВД Свердловской области Валерия Горелых, фигуранты на улице обращались за помощью к пожилым женщинам, говорили, что приехали из Молдавии, и рассказывали историю о том, что таможня задерживает их фуры с вином.

"Чтобы машины пропустили, они, якобы, должны заплатить крупный налог. А денег своих у них нет - их таможня тоже "конфисковала". Они обещали, что за финансовую помощь банк быстро перечислит бабушкам на счет на полмиллиона больше, чем они им одолжат. А просили они миллион и более", - рассказал полковник Горелых.

Бабушки в надежде на прибыль соглашались помочь: отдавали сбережения или брали кредиты. При этом мужчины передавали им некую сумму будто бы в виде залога. Позднее оказывалось, это купюры были из "банка приколов", и так сердобольные уральцы понимали, что стали жертвами мошенников.

Задержанные ранее уже были судимы за аналогичные преступления (один в Тюмени, второй в Воронеже). Сейчас они содержатся под стражей в СИЗО. Оперуполномоченные угрозыска устанавливают обманутых ими граждан как на Среднем Урале, так и в других регионах.

Завершено следствие о мошенничестве с квартирами ветеранов
В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Минздрав предупредил о высоком риске смерти у переболевших COVID-19
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Овчинникова
Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве
РФПИ: Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V"
Лавров назвал подлой интерпретацию его слов о Сталине
Как не попасть на удочку мошенников, занимаясь онлайн-шопингом
ФСБ задержала более 30 вербовщиков и финансистов террористов