На Урале аферисты выманили у пенсионерок деньги на "спасение фур с вином"

В Екатеринбурге задержали мошенников из Ставропольского края: под предлогом проблем с растаможкой груза они выманивали у доверчивых пенсионерок деньги.

По информации пресс-секретаря главка МВД Свердловской области Валерия Горелых, фигуранты на улице обращались за помощью к пожилым женщинам, говорили, что приехали из Молдавии, и рассказывали историю о том, что таможня задерживает их фуры с вином.

"Чтобы машины пропустили, они, якобы, должны заплатить крупный налог. А денег своих у них нет - их таможня тоже "конфисковала". Они обещали, что за финансовую помощь банк быстро перечислит бабушкам на счет на полмиллиона больше, чем они им одолжат. А просили они миллион и более", - рассказал полковник Горелых.

Бабушки в надежде на прибыль соглашались помочь: отдавали сбережения или брали кредиты. При этом мужчины передавали им некую сумму будто бы в виде залога. Позднее оказывалось, это купюры были из "банка приколов", и так сердобольные уральцы понимали, что стали жертвами мошенников.

Задержанные ранее уже были судимы за аналогичные преступления (один в Тюмени, второй в Воронеже). Сейчас они содержатся под стражей в СИЗО. Оперуполномоченные угрозыска устанавливают обманутых ими граждан как на Среднем Урале, так и в других регионах.