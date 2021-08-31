Названы самые экономически устойчивые регионы России

Ямал по итогам второго квартала сохранил лидерство в списке регионов с самой высокой социально-экономической устойчивостью. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда развития гражданского общества, основой для которых послужили данные Росстата.

Также в тройку лучших вошли Ненецкий автономный округ и Магаданская область - второе и третье место, соответственно. Оба, кстати, поднялись на одну позицию по сравнению с предыдущим рейтингом.

При анализе использовались такие показатели как отношение регионального продукта к количеству работающих жителей территории, среднемесячная зарплата и ее отношение к прожиточному минимуму.

Чукотка по итогам второго квартала 2021-го сдала сразу две позиции и заняла четвертую строчку вместо второй. На пятой - Сахалинская область, которая в прошлом списке была обладателем "бронзы".

В десятке устойчиво стоящих на ногах регионов - нефтегазовая Югра (шестое место), Москва (седьмое), алмазоносная Якутия (восьмое), Мурманская область (девятое) и замыкает перечень Республика Коми.