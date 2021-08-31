Почему в селе Кетово Курганской области пустует новая трехэтажная школа

Нарядная новая трехэтажная школа на 1100 мест оборудована по последнему слову техники. Но первого сентября тут не звенит звонок и не тянется к ней вереница учеников с букетами цветов. Если коротко, то ее построила частная компания на свои деньги, но местные власти отказались выкупать, мол, дороговато. И сельские ребята обречены учиться в тесном старом здании в две смены. А некоторые вынуждены ехать на занятия в областной центр.

- Смотрю на пустые окна школы и мне кажется, что она плачет вместе со мной, - признается Светлана Коногорова. - Наш сын Семен пошел в этом году в первый класс. Мы обещали ему, что он будет учиться в самой лучшей школе области. Ведь про новую школу столько рассказывали, показывали по телевидению, родителей водили на экскурсии... А повели ребенка в старую... "Вы же обещали мне не эту школу?!" - удивленно вопрошает он. А что ответить ему, не знаем...

Села Кетово по сути пригород Кургана. Быстро развивающийся район, количество учеников прибывает с каждым новым домом. А старое здание уже давно не рассчитано на столько учеников. Родители сетуют: тяжело учиться во вторую смену. Дети приходят домой в восьмом часу вечера, в девять садятся за уроки и занимаются почти до часу ночи, потому что с утра нужно бежать, кому на тренировку, кому - на танцы, кому - на кружок робототехники... Страдают вместе с ними и их родители.

А новая - вызывающе пустует. Хотя за нее уже закрепилось название "чудо-школа". Там есть абсолютно все для полноценного образования, физического и эстетического развития. Уговариваю застройщика хоть глазком взглянуть, что там внутри. Просторные светлые классы. В кабинете химии под каждым столом - кран с водой, зал хореографии с дубовым паркетом. Два лифта, два спортзала - для малышей и старшеклассников. Огромная столовая на 600 мест, а возле - ряд умывальников, выстроенных по "росту" в соответствии с классом: чем старше, тем выше. В какой школе еще такое?

Но самые диковинные - умные системы безопасности, пожарной сигнализации, охраны, освещения, отопления, вентиляции и фильтрации воздуха. Чтобы проветрить на перемене помещение, учителю физкультуры достаточно нажать на кнопку, фрамуги тут же автоматически откроются и пойдет свежий воздух. Сбежать с уроков незамеченным не получится: робот вычислит по ладошке. Такой школы действительно в регионе больше нет, да и в Уральском округе - единицы. Разбираюсь, в чем заковыка?

Школу построила компания "Эверест", имеющая опыт работы по федеральным проектам. Ее можно назвать первопроходцем по возведению в области соцобъектов по принципу выкупа. Это, когда застройщик сначала строит за свои деньги, а потом муниципалитет у него приобретает объект.

Хронология тут такая: в октябре 2016-го подписан договор аренды земли между администрацией Кетовского района и строительной компанией. В 2017 году Курганская область подала заявку в Минобрнауки России на участие в программе создания новых мест в общеобразовательных организациях и заключила с федеральным ведомством соглашение. На выкуп объекта предусматривалось 734,1 миллиона рублей, в том числе 682,2 миллиона из федерального бюджета. Правда, реальную стоимость предполагалось определить после предъявления инвестором готового объекта по итогам независимой оценки. В октябре 2020 года школа была готова.

И вот тут начались, как говорят, терки. По заказу районной администрации региональная оценочная компания определила рыночную цену учреждение в 738 с небольшим миллионов рублей. Но, заметьте, с неожиданной скидкой на... физический и внешнеэкономический износ здания, который превысил в целом, аж, в 30 процентов. То есть учреждение еще ни дня не работало, а уже "потеряло в цене".

Застройщик же рассчитывал на другую сумму. С учетом роста НДС (с 18 до 20 процентов), удорожания стройматериалов, внутренней "начинки" и еще ряда факторов школа, по его данным, на момент сдачи стоила 998 миллионов.

Тогда районные власти отказались покупать учреждение по такой цене, сославшись на отсутствие законных оснований. То есть выкупать объект дороже независимой оценки.

Строители, в свою очередь, после этого также заказали независимую рыночную оценку школы в Уральской торгово-промышленной палате. И ее результат оказался даже больше, чем они предлагали вначале - свыше 1,1 миллиарда рублей.

Но это не поколебало позицию местной власти. Кстати, за время строительства школы в районе сменилось шесть глав, а в области - губернатор. Сейчас муниципалитетом руководит Андрей Дружков. И как новая метла, он не вдается в детали цифр двух независимых оценок стоимости школы. Но обвиняет заказчика в попытке получить больше средств, чем это планировалось изначально. Что, по его мнению, недопустимо манипулировать чувством ответственности за детей.

Местные власти и застройщик разошлись в оценке стоимости школы. В результате она на замке. А дети учатся в две смены

- Объективно, новая школа нам нужна, - заявляет районный глава, - но нарушить законодательство мы не можем. Перед нами стоит задача и даже обязанность решить вопрос с наличием мест. Мы эту задачу будем решать совместно с правительством региона. Есть вариант возведения пристроя к действующей школе или строительства новой школы.

Обо всем нетрудно заметить, кроме сути: почему не работает новая школа. Такой же расплывчатой кажется и позиция администрации области.

- Бюджет не являлся заказчиком этой школы. Обязанности выкупить здание у нас нет, - комментирует ситуацию директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров. - Все переговоры по началу строительства объекта вел прежний глава Кетовского района, который осужден за коррупционное преступление. Мы относимся к вопросу выкупа очень аккуратно. Не существует соглашения, которое бы оговаривало отношения района со строителями. Но вместе с этим бюджет может приобрести школу у застройщика, если будет достигнута договоренность по стоимости объекта. Была проведена экспертиза стоимости объекта. Регион обратился в федеральное правительство, чтобы получить средства национального проекта на выкуп здания по цене, которая определена оценщиком. Застройщик знал, что государство не может заплатить за школу сумму большую, чем указано в экспертизе. И с этой позицией он был согласен вплоть до подписания акта ввода в эксплуатацию. Но после окончания строительства его позиция, к сожалению, резко изменилась - он назвал стоимость, которая превышает оценочную. Повторюсь, это бюджетные средства. Оценку экспертизы подтверждают и в минпросвещения. Мы не можем заплатить больше, чем указано в экспертизе.

Сомневаюсь, что эти объяснения поймет первоклассник Семен и его родители. Да и сотни других учеников. В этой ситуации куда понятней позиция застройщика. Учредитель строительной организации Андрей Лушников на обвинения, что он хочет разбогатеть за счет детей, обратился в арбитражный суд Свердловской области, чтобы провести судебную экспертизу оценки рыночной стоимости школы. Как пояснил он, пусть суд разберется, качественно сделали оценщики свою работу или нет, какая из двух оценок правильная и кто кого хочет обмануть? Он, как инвестор, вложивший собственные средства в строительство школы, хочет это знать. И честно смотреть людям в глаза.

Как вам это

При строительстве соцобъектов могут возникать сложности, поскольку федеральное законодательство не полностью регулирует эти вопросы, говорит эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова. "В каждом регионе обязательство по строительству соцобъектов, их назначению, размерам, оснащению решается индивидуально. Это может быть перечисление средств в компенсационный фонд или непосредственно возведение объекта. Построенный соцобъект может быть выкуплен городом или застройщик может передать его безвозмездно. Выкуп может осуществляться как по балансовой стоимости, так и по рыночной", - говорит она. Нормативы по требованиям к этим объектам в процессе строительства могут меняться как в сторону снижения, так и в сторону увеличения нагрузки. Собственник объекта может определяться изначально, но с учетом длительности строительства и других факторов при исполнении первоначальных соглашений и приемке-передаче объекта могут возникать проблемы.

Без прямых договорных отношений такие ситуации крайне сложно разрешить принудительно в судебном порядке, говорит член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. "Бюджет администрации строго ограничен, и любое увеличение финансирования на покупку хотя и социально важного, но дорогого объекта требует согласований", - говорит она. В этом случае проблема может быть в недостаточности сопровождения этого проекта с юридической точки зрения. "В отсутствие договора достаточно сложно не только понудить администрацию к заключению договора, но тем более взыскать компенсацию в качестве убытков. Несомненно, лучший исход этой ситуации - мировое соглашение при достижении компромисса между сторонами по выкупной цене объекта", - считает Спиридонова.

Подготовила Марина Трубилина