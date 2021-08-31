Свердловчанин похитил жену после извещения о скором разводе

В Свердловской области расследуют обстоятельства похищения женщины. По данным правоохранительных органов, это сделал ее супруг.

В ночь на 11 августа пара поссорилась. Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, причиной стало письмо, которое мужчина обнаружил в почтовом ящике, - это было уведомлением о предстоящем разводе.

Разозлившись, что вторая половинка его бросает, фигурант (бывший к тому же пьяным) связал жене руки, заклеил липкой лентой рот, силой вытащил из дома и на машине вывез в лес в Нижнесергинском районе, где намеревался расправиться с ней.

О случившемся в полицию сообщил 17-летний сын четы, а самой жертве похищения удалось освободиться и убежать. Подозреваемого задержали по горячим следам.

По информации полиции, он имеет судимости за кражу и грабеж. Восемь лет отсидел в исправительной колонии № 2 в Екатеринбурге, на свободу вышел в 2003 году.

Возбуждено уголовное дело о похищении человека. Наказание - до пяти лет лишения свободы. Сбор и закрепление доказательной базы продолжаются, передает СК области.