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31.08.2021 10:28
Рубрика: Происшествия

Тюменского офтальмолога будут судить за фиктивное лечение

Текст: Татьяна Воробьева

Офтальмолога одной из тюменских клиник будут судить за мошенничестве: следствие полагает, что врач брал с клиентов деньги за процедуры, но по факту ни от чего их не лечил.

Завершено следствие о мошенничестве с квартирами ветеранов

Так, сообщает пресс-служба МВД Тюменской области, с января по сентябрь 2020 года доктор диагностировал 16 своим пациента разного рода глазные недуги. Он брался вернуть им былую остроту зрения. Сумма услуг колебалась от 25 тысяч до 200 тысяч. При этом десять человек из числа обманутых офтальмологом были людьми пенсионного возраста (в том числе - двое жителей соседней Свердловской области).

Суммарный ущерб составил около миллиона. Как подчеркнули в полицейском главке, обвиняемый признал свою вину полностью, пациентам деньги вернули почти в полном объеме. Тем не менее, врача будут судить: материалы дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" переданы в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень Халатность врачей

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