Уральцы принесли в зоопарк больше 3000 тонн яблок

Только за две недели августа горожане доставили в Екатеринбургский зоопарк более трех тысяч тонн яблок. Сотрудники зоосада поблагодарили всех за помощь, но попросили остановить поток пожертвований - по крайней мере, яблочных. Интересно, почему?

С аппетитом у животных все в порядке, просто такое количество яблок невозможно съесть не только здесь и сейчас, но и в отдаленной перспективе, говорят в учреждении. По словам начальника отдела по связям с общественностью Екатеринбургского зоопарка Екатерины Уваровой, спелыми плодами уже заполнены не только склады, но и все свободные морозильные камеры. Сотрудники кормокухни изобретают всевозможные способы переработки ароматных фруктов, даже начали варить из них компоты и готовить диетический мармелад.

- Мы не просим помочь питомцам, садоводы сами предлагают излишки. В прошлом году тоже был огромный урожай яблок. Мы научились их замораживать, потом угощаем, например, медведей. Хотя, если честно, уральские яблоки кисловаты, а многие наши питомцы предпочитают сладкое - виноград, манго. А попугаи вообще только семечки выклевывают из мякоти. Поэтому раньше мы часто запекали яблоки с медом в духовке. В этом году впервые решили сделать диетический мармелад для приматов - капуцинов, мартышек, - рассказала Екатерина Уварова "РГ".

Зоопарк редко отказывается от сезонных фруктов и ягод из местных садов - это отличный способ разнообразить меню животных. Садоводы, конечно, приносят далеко не все, что хочется питомцам. Клубникой и малиной, например, не угощают, хотя те же медведи малину просто обожают.

- Она и в продаже бывает нечасто. Как-то мы проводили совместную акцию с кинотеатром "Салют", и зоопарку подарили целую корзину спелой малины. Медведи были в восторге - не только съели все подчистую, но и вылизали корзину, - добавила Екатерина.

Что касается контроля качества, то в зоопарке работает ветеринарная служба, которая проверяет все, что привозят. Есть даже своя лаборатория. Рацион любого животного согласован с ветслужбой.

Кстати, по словам специалистов, составить меню - целая наука. Например, трубкозубы питаются на родине - в Африке - термитами. В зоопарках их не достать, поэтому ветеринары-диетологи нашли замену: используют премиум-корм для собак с добавлением овсянки, моркови, бананов и… личинок мучного хрущака. Трубкозубы поглощают его за милую душу!

Сейчас в зоопарке объявили о приеме облепихи и черноплодной рябины, причем просят приносить не только сами ягоды.

- Рябину и облепиху мы берем прямо ветками. Вы бы видели, как виртуозно с ними обращаются медведи и попугаи - колючки облепихи им не страшны, - улыбается Екатерина Уварова.

И добавляет: сотрудники кормокухни охотно возьмут и всевозможные тыквы. Сладкая оранжевая мякоть идет во многие фруктово-овощные салаты, ее любят все - от птиц до слонихи.