В Челябинской области ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа

В поселке Худайбердинский Аргаяшского района Челябинской области введен карантин из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа, выявленного в местном фермерском хозяйстве. Запрещен выгул птицы и контакты с персоналом фермы, на которой была обнаружена опасная инфекция.

- Очаг единичный и уже локализован, - сообщили в минсельхозе региона. - Однако карантинные ограничения необходимы для предотвращения распространения инфекции. На частную птицеферму, где произошел падеж поголовья, закрыт доступ посторонним, ограничено движение транспорта и выгул птицы по населенному пункту.

По предварительным данным, из 17 тысячи гусей, выращиваемых на предприятии, погибли полторы тысячи голов. Вероятно, инфекцию занесли дикие особи. На самой ферме гуси содержатся в закрытых загонах и с другой домашней птицей не контактируют.

Карантин введен до завершения всех эпидемиологических мероприятий.