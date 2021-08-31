Жители Кургана обиделись на пожарных, которые спасли их переулок

Жители переулка в Кургане, где сгорело три дома, собираются писать коллективную жалобу на пожарных, которые прибыли на вызов, по их мнению, слишком поздно и без воды. В региональном МЧС утверждают: подразделения сработали оперативно, были в полной боевой готовности и не допустили распространения огня в частном секторе.

"Ваша очередь девятнадцатая"

Пожар в Катайском переулке (поселок Рябково) случился вечером 23 августа. По словам очевидцев, сначала в одном из дворов загорелась баня, от нее огонь перекинулся на дом, а потом - на два соседних. Три семьи остались без крова. Что на самом деле стало причиной возгорания, установят специалисты. Люди пытаются разобраться в другом: почему так долго ждали помощь?

- Я уже собирался спать, когда сын постучал в окно: "Соседи горят!". Это было примерно в 20:25. Кричу жене: "Звони в МЧС!" Пожарная часть находится недалеко от нашего переулка, если с "мигалкой", можно добраться за три минуты, - вспоминает события того злополучного вечера Виктор, который живет напротив сгоревшего дома. - А первая машина к нам приехала через 25-30 минут после вызова. Но у нее не оказалось воды. Пожарные пытались подключиться к ближайшему гидранту, но и там возникли какие-то проблемы: то ли пустой, то ли неисправный. Пока налаживали систему, люди заливали огонь из ведер. Все колодцы в округе вычерпали, качали насосами от себя.

У Надежды от дома остались только стены, внутри все выгорело. Она уверена, что жилье можно было спасти.

- Пожарные, конечно, молодцы, не дали разойтись огню по переулку, - говорит она. - Но это было потом, когда сюда приехала целая колонна машин. А поначалу у людей была паника не только от самого пожара, но и от того, что никто не спешит на помощь. Я звонила в службу 911 в 20:51, мне ответили: "Ваша очередь девятнадцатая". Наш дом в это время еще не горел. Ну, приехали бы чуть-чуть пораньше и не было бы такого масштаба трагедии. Обиднее всего, что пожарная часть - под боком. Почему не было дежурной машины на наш район и не работал ближайший гидрант - вот два главных вопроса, которые нас волнуют.

По официальным сообщениям, в результате пожара пострадал один человек. Жители добавляют: погиб еще мужчина. По их словам, он спасал имущество из горящего дома и упал прямо на улице до приезда пожарных: не выдержало сердце. Его смерть, считают они, напрямую связана с пожаром.

- Стресс и нервное ожидание помощи стоили здоровья многим, - говорит одна из женщин. - Только я двенадцать раз звонила на 112. Умоляла: пожалуйста, быстрее!

Люди не хотят называть в прессе свои фамилии. Боятся, что объективного расследования их жалобы не будет, а неприятностей прибавится.

11 тонн воды за шесть минут

В Главном управлении МЧС России по Курганской области картина предстала совершенно другая. В присутствии корреспондент "РГ" заместитель начальника ведомства по Государственной противопожарной службе Сергей Коровин набрал номер 911. "Вы позвонили в систему вызова экстренных оперативных служб. Все разговоры записываются. Дождитесь ответа оператора". Звонок был передан в службу 112. Там сразу ответили.

- Как видите, мы дозвонились в течение 10-15 секунд, - комментирует Сергей Коровин. - Согласно внутренним распорядительным документам, получив сообщение, его немедленно направляют в соответствующие службы. Мы получили сигнал в 20:37. Незамедлительно на место были направлены пожарные подразделения. То подразделение, которое располагалось рядом, находилось на тушении ландшафтного пожара в поселке Чистопрудный, поэтому на вызов поехали ближайшие от места происшествия пожарно-спасательные части № 6 и №16. Первая находится на улице Омской, вторая - в поселке Северном на улице Панфилова.

Специальная система контроля, которая записывает все телефонные и радиопереговоры пожарных подразделений, зафиксировала: в 20:44 экипаж с улицы Омской передал на Центральный пункт пожарной связи, что видит зарево над поселком Рябково, следуют по мосту Бурова-Петрова, а в 20:48 уже был на месте, пояснил полковник Коровин. Напомним, по Техрегламенту о требованиях пожарной безопасности, время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20. В нашем случае, от вызова до прибытия спасателей прошло 11 минут.

Специалисты, конечно, первым делом оценили обстановку, когда приехали. Застройка плотная, дома построены из горючих материалов. На одном уже полностью обрушилась крыша, полыхает второй. Пламя - выше стоящих рядом пятиэтажек, а на улице такое пекло, что расплавились пластиковые окна в домах через дорогу. Ситуацию усугубляла стоявшая в эти дни 36-градусная жара. Огонь молниеносно распространялся дальше и уже горел третий дом.

- Основная задача пожарных подразделений - предупреждение распространения огня на негорящие здания и сооружения, защита соседних и уже потом тушить, что уже полностью объято пламенем. В этих условиях и было принято соответствующее решение, - говорит Сергей Коровин.

В это время кто-то сообщил, что в одном из домов могут находиться дети. Туда немедленно направили два звена. К счастью, информация не подтвердилась, но пожарные обязаны были все проверить. Когда они вышли из горящего дома, их стали поливать водой, чтоб охладить. Через минуту после первого на место ЧП прибыло второе подразделение - пожарно-спасательная часть № 16.

От дома №14 остались одни стены. Фото: Валентина Пичурина

Разговоры о том, что машины прибыли без воды, а гидранты не работали, в МЧС категорически опровергают. По данным замначальника, первоначально прибыло три автоцистерны, две сразу и одна после. Было введено пять пожарных стволов. Расход воды одного - 6 литров в секунду, соответственно, пять стволов- 30 литров в секунду. Всего "приехало" 11 тонн воды. Это шесть минут бесперебойной работы. Ближайшие гидрант для пополнения воды находился в ста метрах от пожара, второй на расстоянии 300 метров. Чтобы проложить к ним магистральные линии, подсоединиться, подать воду, словом, организовать, как говорят специалисты, насосно-рукавную схему, конечно, потребовалось время, но все было сделано оперативно. В итоге удалось спасти не только переулок Катайский, но и примыкающую к нему улицу Перова. В МЧС отмечают: многие жители помогали тушить пожар, кто заливал водой из ведер, кто оттаскивал транспорт, кто ломал заборы, отрезая путь огню. Но были такие, кто указывал, какие дома нужно поливать в первую очередь, снимали происходящее на видео и сильно мешали профессионалам. По официальным сообщениям, в 22 часа пожар на общей площади 400 квадратных метров был локализован, в 22:46 - ликвидировано открытое горение. По словам замначальника, он сам был на том пожаре, видел лица благодарных жителей с улицы Перова. Естественно, были и недовольные.

- Писать жалобы - право каждого, - говорит полковник Коровин. - Но я хочу подчеркнуть, что силы и средства пожарно-спасательного гарнизона готовы к ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций. Для понимания: пожарный автомобиль считается в боевом расчете только тогда, когда он вернулся с пожара, обслужил оборудование, пополнился огнетушащими веществами. Люди, которые стоят на защите горожан, никогда не приедут без воды. У нас молодой, замечательный коллектив. Пожарные действовали в условиях, сопряженных с риском для жизни, и остановили распространение огня.

Кстати, пострадавшие от пожара могут получить единовременную материальную помощь от государства. Для этого надо позвонить в Управление по делам ГО и ЧС города Кургана (телефон обещали дать). В администрации также сообщили "РГ", что готовы дать всю необходимую консультацию по восстановлению документов, если они утрачены, и разъяснения по другим вопросам

Напомним, 1 мая 2021 года аналогичный крупный пожар произошел в частном секторе поселка Северный, сгорело пять домов. Из бюджета Кургана и резервного фонда правительства области четыре семьи получили по 50 тысяч и одна - 30 тысяч рублей. Кроме того, Курганский центр социальной помощи семье и детям и городской Центр социального обслуживания населения, общественники организовали сбор вещей и продуктов для погорельцев. Волонтеры помогли разобрать и очистить участки от сгоревших домов.