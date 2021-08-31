Жителям уральского моногорода показали малоизвестного да Винчи

Дни итальянской культуры, посвященные в этом году творческому наследию Леонардо да Винчи, открылись в городе огнеупорщиков выставкой в музее "Магнезит". Подготовил ее Итальянский институт культуры в Москве к 500-летию со дня смерти "универсального человека". Экспозиция из 14 плакатов знакомит гостей с работами гения Ренессанса, малоизвестными страницами его жизни.

- Многие знают живописные шедевры Леонардо, но мало кто знаком с его научными изысканиями, - отметила, приветствуя гостей, директор Итальянского института культуры Даниэла Рицци. - Так, уже в 1487 году, за несколько веков до появления танков, он создал проект бронированного устройства, сделал чертеж первого пулемета.

В числе увлечений классика была и музыка. Он сочинял пьесы, изобретал музыкальные инструменты, даже пел для большой аудитории.

Гостям музея "Магнезит" показали снятую режиссером Хесусом Гарсесом Ламбертом киноленту "Леонардо да Винчи. Неизведанные миры". Фильм объединил документальные и художественные жанры, воссоздав изобретения мастера.

Проект, нацеленный на расширение международных связей, ежегодно принимают в различных уголках России, но в Сатке гостит четвертый раз. По сути, город огнеупорщиков - одна из базовых площадок культурной программы. Первым заметным событием, вспоминают организаторы, был визит итальянского скульптора Джакопо Мандича в качестве участника Уральской индустриальной биеннале. На производственной площадке Группы Магнезит он изваял две скульптуры - "Взрыв" и "До последнего камня", которая стала частью итоговой экспозиции биеннале в Екатеринбурге. Дело своего земляка впоследствии продолжил Диего Эспозито, известный особым взглядом на природу. Мэтр продемонстрировал его и во время визита на Южный Урал, создав в экологическом парке Зюраткуль композицию из глыб магнезита, дополнив фактуру горной породы зеркальной поверхностью в виде линзы, напоминающей кристально чистую росу. Кроме того, в Сатке показали выставку фотографий из коллекции Национального музея кино в Турине, спектакли старейшей кукольной труппы - Миланского театра марионеток "Карло Колла и сыновья".

- Подобные мероприятия - мосты знания: через фильмы, фотографии, театр появляется возможность глубже узнать друг о друге, - оценила сотрудничество представитель Итальянского института культуры. - Надеюсь, эта традиция продолжится, и в следующий раз мы придумаем что-то интересное.

До конца сентября город огнеупорщиков ждут лекции и мастер-классы, дискуссии об искусстве и уроки итальянского языка.