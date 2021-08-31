Жителям уральского поселка после долгих лет ожидания подключили газ

Наталья Арапова стала первой, чей дом подключили к сетям низкого давления после того, как затянувшаяся газификация поселка Нейво-Рудянка стала темой для публикации в "Российской газете". Теперь бабушка сможет отапливать жилье не печкой, а газовым котлом и готовить еду на плите. А ведь пять лет она просто ходила и смотрела на трубу с заглушкой на углу своего палисадника.

Об этой истории мы рассказали ровно год назад. За это время произошло много событий: принят федеральный закон о догазификации, который подразумевает, что трубы до участка тянут бесплатно, выбран региональный оператор как единый центр ответственности. А что же наши герои?

Ожидание "голубого огонька" в Нейво-Рудянке немного затянулось. Хотя поначалу, после возникшего на федеральном уровне резонанса, работы стартовали резво. В феврале 2021 года наиболее расторопные собственники подали необходимые документы в ГУП СО "Газовые сети". К лету к четырем участкам подвели газопроводы, а в одном доме даже установили котел и плиту. Мы все ждали, когда нас пригласят на пуск топлива…

По словам главы сельского поселения Юрия Тупикова, задержка возникла из-за того, что на установку внутридомового газового оборудования (ВДГО) жители по совету бывшего сотрудника новоуральского участка "Газовых сетей" наняли стороннего подрядчика. Просто в самой Нейво-Рудянке таких специалистов нет. И вообще на весь Кировградский городской округ, к которому относится поселок, имеется всего одна профильная компания. В Екатеринбурге выбор больше, но приглашать "кота в мешке" не рискнули. Подрядчик из Новоуральска вроде с большим опытом, имеет все необходимые допуски, однако исполнительную документацию по объектам вовремя не сделал. А без нее кран, образно говоря, не откроют.

- Проблема не в том, что мы не хотим подключать или не можем, а в том, что у собственников не было надлежаще оформленных документов на внутреннее газопотребляющее оборудование, - подтвердила помощник гендиректора по связям с общественностью "Газовых сетей" Наталья Борисенко. - Первый заместитель гендиректора компании Евгений Загарин на днях ездил в Нейво-Рудянку, встречался с гражданами. Разъяснил, что необходимо каждому доделать. Ситуация по каждому дому на контроле.

Дом Натальи Араповой - первая ласточка. Еще три могут подключить в самое ближайшее время. Кроме того, в двух других ведутся подготовительные работы. Остальные желающие, по словам главы сельского поселения, предпочли дождаться начала программы бесплатной догазификации в 2022 году.

- По новым подключениям я теперь буду проверять, с кем собственники подписывают договоры на "внутрянку", - заверил Юрий Тупиков.

Чтобы избежать повторения подобных ситуаций в дальнейшем, при реализации закона о догазификации "Газовые сети" планируют предоставлять населению услуги в комплексе: сразу монтаж и наружных, и внутренних сетей.