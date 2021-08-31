Рестораторы нашли способ увеличить выручку на 30 процентов

Количество посадочных мест в столичных летних кафе сократилось по сравнению с 2019 годом на 11,2%. При этом совокупная площадь кафе на открытом воздухе выросла на 2,7%. Такие данные приводит Knight Frank.

Сейчас в Москве числится более 2,8 тысячи кафе на открытом воздухе совокупной площадью 238 тысяч кв. м. При этом за последнее десятилетие их количество увеличилось практически вдвое - 10 лет назад насчитывалось 1 548 кафе с летними верандами.

Заполняемость веранд в условиях коронавирусных ограничений в июле была на уровне 85%-99%. В заведениях без веранд заполняемость снизилась на 80%.

По количеству сезонных кафе лидируют центральные торговые коридоры города - улицы Пятницкая, Тверская, Большая Дмитровка, Мясницкая, Новый Арбат и др.

Площадь "летних" кафе в 2021 году в среднем составляет 78,5 кв. м. Это на 2,7% больше, чем в докризисном 2019 году. При этом по сравнению с 2019 годом количество посадочных мест в сезонных кафе уменьшилось в среднем на 11,2%. Это объясняется увеличением нормативного расстояния между посетителями.

"Летние веранды открываются для популяризации заведения и увеличения количества посетителей, - говорит директор направления стрит-ретейла Knight Frank Ирина Козина. - При благоприятных погодных условиях клиенты предпочитают точки с верандами. Их отсутствие приведет к потере посетителей в летний сезон. Наличие летней веранды помогает рестораторам нивелировать сезонный спад, а в условиях эпизодического введения ограничительных мер - поддержать посещаемость в своих заведениях. При организации обслуживания на веранде выручка владельцев ресторанов увеличивается в среднем на 30%".