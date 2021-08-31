Резко выросло число мирных разводов, оформленных с помощью нотариуса

Соглашение о разделе имущества заключают супруги в ходе развода. Фактически (пусть и с некоторой натяжкой) можно сказать, что нотариусы начали предоставлять услугу "развод под ключ".
Безусловно, штамп одиночества, как и прежде, ставят в ЗАГСе. Но в ЗАГСе процедура развода только начинается, поставить штамп в паспорте - лишь первый шаг. Бывшим милым и ненаглядным теперь надо разделить то, что нажито совместно, а еще - договориться об алиментах. И вот здесь начинается самый настоящий развод: порой с криками, подчас - с драками.
Однако сейчас есть возможность решить все достаточно мирно с помощью нотариуса.
"Далеко не всегда супруги заключают брачный договор. А значит, договориться о том, кто и что получит после развода, можно двумя способами: либо с помощью нотариально удостоверенного соглашения о разделе имущества, либо через суд, - рассказали в Федеральной нотариальной палате. - Урегулирование финансовых вопросов, связанных с разводом, с помощью нотариуса не отнимает много времени и сил. Тем более что сейчас это можно сделать даже без личной встречи".
Нотариусы уже применяют дистанционное удостоверение соглашений о разделе имущества. В таком случае каждый из разводящихся может прийти к своему нотариусу.
"Каждый из супругов может выбрать нотариуса, к которому ему удобно будет обратиться, - рассказывают в ФНП. - Нотариусы подготовят соглашение о разделе имуществе с учетом интересов обеих сторон и организуют процедуру удостоверения сделки в режиме онлайн".
В соответствии с семейным законодательством имущество, нажитое мужем и женой в период брака, является их совместной собственностью. В случае расторжения брака имущество должно быть поделено пополам. Или - как договорятся. Но договоренности надо закрепить. Иначе могут быть проблемы.
"Часто супруги, оформляя развод, не сразу заключают соглашение о разделе общей собственности или обращаются в суд, надеясь на соблюдение устных договоренностей, - рассказывают эксперты, - Это небезопасно". В любой момент, пока не истечет срок исковой давности, бывший супруг может "опомниться" и потребовать причитающуюся ему долю.
Соглашение о разделе долей заключается в письменной форме и удостоверяется нотариусом.
Кстати, заключить такое соглашение можно не только при разводе, но и в период брака. С такой инициативой может выступить любой из супругов, а также кредитор, если требуется взыскать часть имущества гражданина для выполнения финансовых обязательств. Кроме того, с помощью нотариуса можно заключить договор о порядке выплаты алиментов.