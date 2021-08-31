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31.08.2021 02:35
Рубрика: Экономика

Россияне отказались от "займов до зарплаты" перед 1 сентября

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8548)
Спрос россиян на микрокредиты перед началом учебного года упал, рассказали "РГ" представители микрофинансовых организаций (МФО). Традиционного всплеска обращений за займами до зарплаты в этом году не наблюдается - напротив, идет снижение. Эксперты связывают это с мерами господдержки.

Займы до зарплаты (или PDL, payday loans) - продукты, которые оформляются МФО на две-три недели, иногда месяц - и на небольшую сумму: до 30 тысяч рублей. Средний размер PDL для сбора ребенка к школе составляет обычно 7-9 тысяч рублей.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
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По данным МФО "Финбридж", как правило, в начале августа спрос на займы до зарплаты для подготовки детей к школе уже составляет порядка 6-10% от общего объема договоров. В этом году спрос намного ниже - прирост не более 2%, уточнили в компании.

В МФК "Займер" прирост зафиксировали на уровне 5-7%, но и это сильно ниже обычных 10%. В "Займере" связали тренд с выплатами на детей от государства: по поручению президента Владимира Путина 10 тысяч рублей начали начислять даже досрочно, со 2 августа. Этой же точки зрения придерживается управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. По его словам, размер пособия в 10 тысяч рублей примерно соответствует среднему размеру PDL-займа. Это позволило высвободить денежные средства и временно снизило потребность россиян в продуктах МФО, считает Доронкин.

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея считает, что можно ждать всплеска "займов до зарплаты", когда будет масштабно запущена интеграция цифрового профиля в госуслуги. Сейчас несколько МФО дали возможность клиентам проходить авторизацию для получения их услуг с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), учетная карточка ЕСИА есть у всех пользователей портала госуслуг.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Пенсии и пособия Рынок кредитования Декретные и пособия на ребенка

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