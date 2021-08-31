Ростуризм продлил период продаж по программе туристического кешбэка

Продажи туров по России с кешбэком продлены на две недели, сообщили в Ростуризме.

"Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации", - отметили в ведомстве.

Ранее продажи туров в рамках очередного этапа программы кешбэка должны были завершиться 31 августа. Но из выделенных правительством в 2021 году 6,7 млрд рублей ещё осталось 400 млн рублей.

"Мы решили направить эти средства на то, чтобы дополнительно простимулировать продажи в низкий сезон. При этом у туристов появилось еще две недели, чтобы спланировать путешествие на осень", - прокомментировала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Благодаря продлению окна продаж в путешествие по России осенью смогут отправиться еще приблизительно 100 тысяч туристов, пояснили в Ростуризме. В результате отрасль получит более 2 млрд рублей дополнительного дохода.

По условиям программы, путешествие необходимо оплатить онлайн картой МИР, на нее автоматически вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров.

Всего в этом году по программе туристического кешбэка было куплено туров и проживания примерно на 32,4 млрд рублей.