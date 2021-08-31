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31.08.2021,  
12:24
Текст:  Николай Грищенко

Самолеты, броневики и ПВО: что оставили американцы в аэропорту Кабула

Американская армия оставила в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле огромные трофеи. Речь идет о десятках единиц автомобильной бронетехники, различных летательных аппаратов и зенитных системах.
Фото: AFP/Wakil KOHSAR Фото: AFP/Wakil KOHSAR
Фото: AFP/Wakil KOHSAR

По словам генерала Корпуса морской пехоты США Фрэнка Маккензи, при эвакуации американские военные позаботились о том, чтобы разнообразное оружие и оборудование было уничтожено или иным образом выведено из строя. Однако появившееся накануне видео полетов над Кандагаром американского вертолета UH-60 Black Hawk, доставшегося движению "Талибан" (запрещено в РФ) в качестве трофея, заставляет усомниться в истинности слов генерала.

В приведенном списке брошенного оборудования и техники, по данным издания The Drive, оказались две системы противоракетной, артиллерийской и минометной обороны C-RAM, которые вооружены ракетами и шестиствольными 20-мм пушками Centurium. Стоимость одной установки - 15 миллионов долларов.

Оставлены также 70 бронированных грузовиков, оснащенных усиленной противоминной защитой MRAP, а также 27 бронеавтомобилей Humvee.

В аэропорту брошены 73 летательных аппарата. В том числе легкие штурмовики A-29 Super Tucano, транспортные самолеты C-130H Hercules, транспортные вертолеты UH-60 Black Hawk и Ми-17, а также учебные реактивные самолеты L-39.

Фото: Cory W. Watts/Wikimedia.org
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При этом генерал Маккензи, как отмечает издание, не предоставил никакой подробной информации о самолетах, которые были выведены из строя в аэропорту. Он лишь сказал, что некоторые из них уже находились в аварийном состоянии к моменту начала эвакуации.

Отметим, что ранее на территорию Узбекистана перелетели 22 военных самолета и 24 вертолета Национального воздушного корпуса Афганистана.

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