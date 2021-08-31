Военные США вывели из строя вооружение и технику перед уходом из Афганистана

Американские военные вывели из строя значительную часть вооружения и техники перед тем, как покинуть Афганистан. Об этом журналистам заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

Он рассказал, что военнослужащие США "до последнего момента" держали наготове систему противовоздушной обороны C-RAM и в итоге "вывели ее из строя, чтобы никто не смог ее применять", пишет ТАСС. То же самое было сделано с 70 бронемашинами с противоминной защитой и 27 военными внедорожниками Humvee. Эти машины "никогда больше не поедут", констатировал Маккензи.

По его словам, на территории аэропорта в Кабуле находились 73 единицы авиатехники, которые также были приведены в неработоспособное состояние. При этом генерал признал, что часть этой техники уже была неисправна.

США не стали выводить из строя некоторые виды техники, необходимые для поддержания работы аэропорта Кабула. Речь идет о пожарных машинах и погрузчиках. "Нам нужно, чтобы аэропорт был в рабочем состоянии, чтобы он быстро начал принимать гражданские самолеты. Так что мы сделаем все возможное, чтобы помочь в этом", - отметил представитель Пентагона.

Ранее Маккензи заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. "Последний самолет C-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая 30 августа. Сейчас из воздушного пространства Афганистана уходит последний американский пилотируемый самолет", - отметил он. Однако, добавил Маккензи, хотя военная миссия США в Афганистане завершена, дипломатическая миссия по вывозу граждан США и афганцев, имеющих разрешение на эвакуацию в Америку, продолжается.