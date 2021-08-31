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Рубрика: В мире

Военные США вывели из строя вооружение и технику перед уходом из Афганистана

Фото: AFP/Wakil KOHSAR Фото: AFP/Wakil KOHSAR
Фото: AFP/Wakil KOHSAR

Американские военные вывели из строя значительную часть вооружения и техники перед тем, как покинуть Афганистан. Об этом журналистам заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

Фото: Reuters
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Он рассказал, что военнослужащие США "до последнего момента" держали наготове систему противовоздушной обороны C-RAM и в итоге "вывели ее из строя, чтобы никто не смог ее применять", пишет ТАСС. То же самое было сделано с 70 бронемашинами с противоминной защитой и 27 военными внедорожниками Humvee. Эти машины "никогда больше не поедут", констатировал Маккензи.

По его словам, на территории аэропорта в Кабуле находились 73 единицы авиатехники, которые также были приведены в неработоспособное состояние. При этом генерал признал, что часть этой техники уже была неисправна.

США не стали выводить из строя некоторые виды техники, необходимые для поддержания работы аэропорта Кабула. Речь идет о пожарных машинах и погрузчиках. "Нам нужно, чтобы аэропорт был в рабочем состоянии, чтобы он быстро начал принимать гражданские самолеты. Так что мы сделаем все возможное, чтобы помочь в этом", - отметил представитель Пентагона.

Ранее Маккензи заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. "Последний самолет C-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая 30 августа. Сейчас из воздушного пространства Афганистана уходит последний американский пилотируемый самолет", - отметил он. Однако, добавил Маккензи, хотя военная миссия США в Афганистане завершена, дипломатическая миссия по вывозу граждан США и афганцев, имеющих разрешение на эвакуацию в Америку, продолжается.

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