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31.08.2021 00:48
Рубрика: В мире

Пентагон заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана

Текст: Константин Волков
Глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил на пресс-конференции в Пентагоне о завершении вывода американских войск из Афганистана, сообщает телеканал CNN.

На видео: талибы празднуют уход американских войск из Афганистана.

"Последний самолет C-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая 30 августа. Сейчас из воздушного пространства Афганистана уходит последний американский пилотируемый самолет", - отметил он.

Однако, добавил Маккензи, хотя военная миссия США в Афганистане завершена, дипломатическая миссия по вывозу граждан США и афганцев, имеющих разрешение на эвакуацию в Америку, продолжается.

В ходе почти двадцатилетней миссии, отметил генерал, было убито 2461 американских военнослужащих и более 20 тысяч получили ранения.

При этом президент США Джозеф Байден заявил, что Пентагон не должен останавливаться ни перед чем, чтобы отомстить за гибель 13 американских военнослужащих в результате терактов, устроенных несколько дней назад террористами ИГИЛ (организация запрещена в РФ) в кабульском аэропорту.

Фото: Reuters
Интервенция США в Афганистан завершается эскалацией насилия

До этого глава Центрального командования американских ВС сообщил, что и.о. посла США в Афганистане Росс Уилсон покинул республику последним эвакуационным бортом.

Война США в Афганистане длилась 19 лет 10 месяцев и 25 дней.

Еще весной США планировали закончить вывод войск из Афганистана к 11 сентября, в ознаменование 20-летия терактов в США, однако быстрое продвижение талибов и взятие ими под контроль Кабула заставило Пентагон значительно ускорить вывод войск.

Ранее Госдепартамент заявил, что в Афганистане теперь не будет посольства США. "Мы не намерены оставлять там гражданских служащих после ухода военных", - подчеркнул он.

Совбез ООН 30 августа одобрил резолюцию по созданию "безопасного выхода" из Кабула после окончания вывода американских войск. Совбез рассчитывает, что талибы обеспечат условия безопасности для желающих покинуть Афганистан.

В мире США Ситуация в Афганистане

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