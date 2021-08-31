Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Овчинникова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Владимировича Овчинникова, журналиста-международника, обозревателя "Российской газеты".

Как отметил Лавров, жизненный путь Всеволода Владимировича - пример высокопрофессиональной, честной журналистики.

- Ушел из жизни выдающийся журналист-международник, представитель славной когорты политобозревателей, видный востоковед, талантливый писатель. Человек потрясающей работоспособности и преданности делу, - отмечает глава МИД в своей телеграмме, поступившей в редакцию нашей газеты.

Сергей Лавров напомнил о том, что Всеволод Владимирович был ведущим популярной передачи "Международная панорама", широкое признание также получили его очерки и книги.

По словам министра, Овчинникова всегда высоко ценили в отечественном внешнеполитическом ведомстве.