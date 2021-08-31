Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Овчинникова

Новости

В Египте погибла туристка из России 15:08
На Дальнем Востоке планирует создать свободную экологическую зону 15:01
Новым президентом Эстонии стал директор Национального музея страны 14:59
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать живые цветы 14:58
На Урале аферисты выманили у пенсионерок деньги на "спасение фур с вином" 14:47
Половина школьников занимались летом и повторяли программу 14:46
В ПФР разъяснили, как можно подтвердить статус предпенсионера 14:46
На Дону без прививки от COVID-19 сотрудников вузов не допустят к работе 14:37
В Тверской области выставили на торги земельные участки на 570 млн рублей 14:30
Синоптик: В Москву идет дождливый циклон "Ове" 14:18
Власти Москвы спрогнозировали 9-балльные пробки в сентябре 14:17
Лавров назвал подлой интерпретацию его слов о Сталине 14:12
Вильфанд пообещал теплую погоду в сентябре 14:12
Мужская сборная России по волейболу назвала состав на ЧЕ 14:11
Бояков: Ольга Бузова не обходится дорого МХАТу 13:51
Путин наградил орденами Мужества посмертно летчиков Ил-112В 13:30
В Краснодаре объяснили обустройство классов в коридоре школы 13:25
В Крыму на месяц продлили антиковидные ограничения 13:12
Путин может обсудить создание первого "миллионника" на Дальнем Востоке 13:06
Песков рассказал про защитные антитела Путина после прививки от COVID-19 13:04
ЕК: 70% взрослого населения Евросоюза полностью вакцинированы от COVID-19 13:03
Песков рассказал об ожиданиях от встречи Байдена с Зеленским 13:01
Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве 12:57
Задержан приезжий, отнявший у почтальона сумку с 670 тысячами рублей 12:57
РФПИ: Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V" 12:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
31.08.2021 14:15
Рубрика: Общество

Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Овчинникова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Владимировича Овчинникова, журналиста-международника, обозревателя "Российской газеты".

Фото: Сергей Савостьянов
На 95-м году умер великий журналист, обозреватель "РГ" Всеволод Овчинников

Как отметил Лавров, жизненный путь Всеволода Владимировича - пример высокопрофессиональной, честной журналистики.

- Ушел из жизни выдающийся журналист-международник, представитель славной когорты политобозревателей, видный востоковед, талантливый писатель. Человек потрясающей работоспособности и преданности делу, - отмечает глава МИД в своей телеграмме, поступившей в редакцию нашей газеты.

Сергей Лавров напомнил о том, что Всеволод Владимирович был ведущим популярной передачи "Международная панорама", широкое признание также получили его очерки и книги.

По словам министра, Овчинникова всегда высоко ценили в отечественном внешнеполитическом ведомстве.

Общество Утраты Общество СМИ и соцсети Правительство МИД

Главное сегодня

Минздрав предупредил о высоком риске смерти у переболевших COVID-19
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Овчинникова
Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве
РФПИ: Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V"
Лавров назвал подлой интерпретацию его слов о Сталине
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Где любят отдыхать российские космонавты