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Рубрика: Культура

Шесть артистов, ушедших с Дорониной, вернулись в труппу МХАТ. им Горького

Текст: Инга Бугулова

МХАТ им. Горького открывает 124-й сезон с приятной новости - несколько артистов, ранее не принявших новое руководство театра в лице нынешнего худрука Эдуарда Боякова и ушедших с Татьяной Дорониной, вернулись в труппу.

"Мы очень рады, что пошло движение в этом направлении", - отметил врио директора МХАТ им. Горького Олег Михайлов.

Однако, по его словам, этот факт пока не означает потепления отношений с Татьяной Дорониной.

- Татьяна Васильевна четко определила свою позицию в отношении руководства театра, и сейчас сложно выстраивать с ней какие-то контакты. Но если она захочет найти возможность с нами общаться, мы будем только рады. Мы прекрасно понимаем, кто такая Татьяна Доронина и для МХАТ им. Горького, и для театра вообще. Пока точек соприкосновения у нас нет, - отметил на сборе труппы Олег Михайлов.

Фото: Владимир Постнов / Александринский театр
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Он подчеркнул, что, несмотря на это, театр продолжит "идти своим путем, работать и радовать зрителей".

- Но это для нас это возвращение - очень радостная новость, нам очень важно, чтобы ситуация в театре была более спокойной, благожелательной и товарищеской, - отметил Михайлов.

Напомним, Эдуард Бояков был назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького в декабре 2018 года. До него с 1987-го театром руководила народная артистка СССР Татьяна Доронина. После ее назначили на специально учрежденный пост президента театра.

Культура Театр Драматический театр

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