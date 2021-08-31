СК завел дело по фактам ранения украинскими военными двух детей на Донбассе

Украинские военные 28 августа прицельно обстреляли из артиллерии объекты гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском районе Горловки. В результате были ранены дети - мальчик 10 лет и девочка 8 лет. А 29 августа ВСУ произвели артобстрел Петровского района Донецка и ранили мирного жителя 59 лет.

В Следственном комитете России по этим фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 356 УК РФ - "Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации".

В СК подчеркнули, что прицельные обстрелы украинскими военнослужащими гражданской инфраструктуры направлены на убийство либо причинение тяжкого вреда здоровью неограниченному числу местных жителей. В ведомстве предупредили, что такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы.