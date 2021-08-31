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31 августа 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8548)

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России) Работодателям организаций связи и информационных технологий Российской Федерации от 20 августа 2021 г. N 14-4/10/В-10779

Дата подписания 20 августа 2021 г.
Опубликован 31 августа 2021 г.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России)

Работодателям организаций связи и информационных технологий Российской Федерации

от 20 августа 2021 г. N 14-4/10/В-10779

На федеральном уровне заключено Федеральное отраслевое соглашение по организациям связи и информационных технологий Российской Федерации на 2021 - 2023 годы между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Общественной организацией Профсоюз работников связи России (далее - соглашение).

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Федеральной службе по труду и занятости (13 апреля 2021 г., регистрационный N 5/21-23), размещено на официальном сайте Минтруда России (www.rosmintrud.ru).

В соответствии с частью 8 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям организаций связи и информационных технологий Российской Федерации, не участвовавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения в Минтруд России работодателями, не участвовавшими в заключении соглашения, не будет представлен в установленном частью 9 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котяков