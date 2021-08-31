Спектакль с участием Бузовой вернется на сцену МХАТ им. Горького в ноябре

- Я очень доволен этим спектаклем, я его считаю нашей потенциальной удачей. Но нам надо его дотянуть. В ноябре мы сыграем его в том виде, в котором он должен быть, - рассказал Эдуард Бояков.
Он назвал шумиху вокруг постановки "беспрецедентной", но подчеркнул - что дело не только и не столько в Ольге Бузовой.
- Если бы она сыграла роль Хлеба в "Синей птице" Метерлинка или Фирса в "Вишневом саду", было бы гораздо меньше визга. Но дело в том, что общество не готово к серьезному разговору о Сталине. Мы обнажили эту болевую точку. Пьесу при этом нельзя назвать просталинской, но и анисталинской тоже нельзя. Здесь именно разговор об этом феномене, мы должны говорить о советском времени, - подчеркнул он.
Напомним, в спектакле "Чудесный грузин", который рассказывает об Иосифе Сталине, роль певички кабаре сыграла Ольга Бузова, чем вызвала огромную волну критики.