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Опубликован 31 августа 2021 г.

Списки изменились

Центральная избирательная комиссия РФ 25 августа 2021 года исключила:

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", кандидата Воробьева А.В. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "ВОРОБЬЕВ Александр Васильевич, СИДОРКО Антон Сергеевич", заменяются словами "СИДОРКО Антон Сергеевич, ИЖИЦКИЙ Валерий Петрович").

Центральная избирательная комиссия РФ 26 августа 2021 года аннулировала:

- регистрацию и исключила из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО", кандидата Шлосберга Л.М. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "ШЛОСБЕРГ Лев Маркович, БЕЛОВА Марина Викторовна, ГАЙДУК Артур Маркович" заменяются словами "БЕЛОВА Марина Викторовна, ГАЙДУК Артур Маркович, КОНАШЕНКОВ Александр Алексеевич").