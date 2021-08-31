Спрос на жилье для туристов в бархатный сезон вырос в полтора раза

Спрос на жилье для туристов на черноморских курортах в этом году был выше, чем в прошлые годы, в полтора раза. И сезон пока не заканчивается.

В Крыму спрос на аренду посуточного жилья вырос на 52% по сравнению с прошлым летом и на 60% по сравнению с 2019 годом. Вместе со спросом выросли и цены - в среднем на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщает сервис Суточно.ру. Аренда квартиры стоила в 2020 году 2970 рублей, сейчас 3200 рублей в сутки.

"В целом люди не стали меньше тратить на проживание, их общие траты на аренду изменились не сильно. Но из-за того, что цены на курортах значительно выросли, люди стали ездить на отдых на меньшее количество дней", - рассказывает гендиректор сервиса Юрий Кузнецов. В среднем туристы тратили на проживание в отпуске 22 730 рублей (в 2019 году 19 730 рублей), но если два года назад они отдыхали в среднем 9 дней, то в 2020 году 8, а нынешним летом - всего неделю.

Многие туристы переориентировались с проживания в отелях на аренду квартир - расходы на проживание для семьи могут быть меньше на 50-80%, подсчитали в Суточно.ру. "Многие россияне стали активно этим пользоваться в период пандемии, чтобы сэкономить на отдыхе", - отмечают аналитики.

На курортах Краснодарского края туристы смогли позволить себе отдых в 8 дней (в 2019 году - 10 дней). И спрос, и цены здесь выросли примерно так же, как в Крыму. В среднем за сутки проживания приходилось выкладывать по 2730 рублей, в 2019 году жилье стоило лишь 1910 рублей.

Рост спроса повлек увеличение предложения - в Крыму на 28% к 2020 и на 31% к 2019 году. Сдавать жилье стали и те жители курортов, которые раньше этим не занимались. Кроме того, в последние годы в том числе благодаря господдержке, было построено много новых объектов, которые появились на рынке аренды, отмечают в Суточно.ру.

Краснодарский край и Крым ожидаемо были в этом году самыми востребованными направлениями отдыха, говорит руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" Артем Кромочкин. На них пришлось 19% и 11,1% общего спроса на краткосрочную аренду домов и 12 и 7,5% на аренду квартир летом. При этом предложение в сегменте загородной недвижимости сократилось на 22-26%, а количество предлагаемых в аренду квартир выросло на 40-45% за год. Это соответствует и тенденциям спроса. Единственный город на юге страны, где за год выросли показатели спроса и предложения во всех сегментах - Сочи.

Наибольший среди южных городов рост цен за год замечен в Севастополе - 88,8% на аренду загородных домов, и Геленджике - та же категория подорожала на 46%.

Бум спроса был и в гостиницах, отмечают в JLL. Так, по итогам первого полугодия рынок сетевых гостиниц Сочи опередил показатели даже 2019 года. При этом по загрузке лидируют прибрежные отели, а тарифы активнее растут в горах (в отелях у моря тариф вырос на 31% к началу 2019 года, а в Красной Поляне на 65%).

Осенью при благоприятной эпидемиологической обстановке спрос на посуточную аренду на курортах будет таким же высоким, как летом, считает Кромочкин. В Крыму бронирований на сентябрь больше, чем два года назад, на 63%, на курортах Краснодарского края - на 51%, сообщает Суточно.ру. Средняя стоимость аренды квартиры в Крыму в бархатный сезон - 3070 рублей за сутки, в Краснодарском крае - 2620 рублей.