Столица Болгарии рискует остаться без отопления из-за требований ЕС

Председатель партии "Вставай Болгария! Мы идем!" Мая Манолова заявила, что почти все граждане Софии рискуют остаться без отопления предстоящей зимой. Об этом лидер политсилы заявила в ходе выступления в парламенте балканской республики.

Как подчеркнула Манолова, администрация министерства окружающей среды и водоснабжения до сих пор не выдала разрешение на продолжение деятельности крупнейшей компании, обеспечивающей столицу теплоэнергией. Причиной этого является нарушение организацией ряда предъявляемых Евросоюзом экологических требований, в результате чего воздух в Софии стал сильно загрязненным.

"Глава министерства окружающей среды объяснил, что он не имеет права пренебрегать рисками из-за загрязненного воздуха, которым дышит население столицы, что Болгария платит штрафы Европейской комиссии в связи с наличием аэрозольных загрязнений. Проблема становится огромной", - заявила Манолова.

Партия Маноловой намерена вызвать на заслушивание в парламент мэра Софии Йорданку Фандыкову для дачи разъяснений по данному вопросу.