Судебные приставы не смогут арестовывать социальные выплаты

"Необходимо исключить возможность обращения взыскания по исполнительным документам на выплаты гражданам, назначаемые президентом и правительством. Для этого Минюстом совместно с заинтересованными органами в ближайшее время будет подготовлен проект закона, предусматривающий невозможность обращения взыскания на выплаты, имеющие статус социальной поддержки", - заявил он.
"Закон запрещает накладывать взыскание по исполнительным производствам на определенные выплаты. Например, иммунитет распространяется на алименты, пенсии по случаю потери кормильца, средства материнского капитала и т.п. То есть под особой защитой находятся соцвыплаты", - рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Кроме того, он добавил, что в практику вошло регулярное назначение президентом России и правительством единовременных адресных социальных выплат, и напомнил, что в ближайшее время по 10 тысяч рублей получат пенсионеры.
"В период пандемии неоднократно также назначались социальные выплаты на детей. И это далеко не все меры поддержки, которые были оказаны в трудный период пандемии. Есть уверенность, что практика адресных социальных выплат будет продолжена. Важно, что любые выплаты, имеющие социальную направленность, будут защищены законом. В будущем не придется каждый раз вносить поправки в закон при принятии решения о той или иной единовременной социальной выплате", - пояснил председатель Правления АЮР.