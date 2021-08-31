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31.08.2021 22:53
Рубрика: Экономика

Судебные приставы не смогут арестовывать социальные выплаты

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Столичный выпуск № 198(8549)
Министерство юстиции РФ подготовит законопроект, который сделает невозможным взыскание по долгам из средств соцвыплат. Об этом сообщил первый замминистра юстиции Евгений Забарчук.

"Необходимо исключить возможность обращения взыскания по исполнительным документам на выплаты гражданам, назначаемые президентом и правительством. Для этого Минюстом совместно с заинтересованными органами в ближайшее время будет подготовлен проект закона, предусматривающий невозможность обращения взыскания на выплаты, имеющие статус социальной поддержки", - заявил он.

Фото: iStock
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"Закон запрещает накладывать взыскание по исполнительным производствам на определенные выплаты. Например, иммунитет распространяется на алименты, пенсии по случаю потери кормильца, средства материнского капитала и т.п. То есть под особой защитой находятся соцвыплаты", - рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Кроме того, он добавил, что в практику вошло регулярное назначение президентом России и правительством единовременных адресных социальных выплат, и напомнил, что в ближайшее время по 10 тысяч рублей получат пенсионеры.

"В период пандемии неоднократно также назначались социальные выплаты на детей. И это далеко не все меры поддержки, которые были оказаны в трудный период пандемии. Есть уверенность, что практика адресных социальных выплат будет продолжена. Важно, что любые выплаты, имеющие социальную направленность, будут защищены законом. В будущем не придется каждый раз вносить поправки в закон при принятии решения о той или иной единовременной социальной выплате", - пояснил председатель Правления АЮР.

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