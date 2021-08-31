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31.08.2021 16:18
Рубрика: В мире

"Талибан" начал формировать правительство Афганистана

Текст: Алексей Чуриков
Фото: WAKIL KOHSAR / AFP Фото: WAKIL KOHSAR / AFP
Фото: WAKIL KOHSAR / AFP

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) приступило к формированию нового правительства в Афганистане. Ожидается, что окончательный состав правительства будет объявлен в пятницу, 3 сентября.

Фото: AP Photo/Wali Sabawoon
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из числа высокопоставленных талибов, мулла Абдул Гани Барадар назначен министром иностранных дел. Новым министром обороны страны должен будет стать сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд. Сын другого лидера "Талибана" Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани будет назначен на должность министра внутренних дел.

Вопрос о том, кто возглавит экономическое направление в правительстве, пока что еще не решен. Как заявил 31 августа на пресс-конференции представитель движения Забихулла Муджахид на эти должности ищутся профессионалы и эксперты.

"Нам необходимо восстановить экономику Афганистана. Для этого нам нужны профессионалы и эксперты. Им следует собраться и разработать план экономического возрождения страны", - заявил Муджахид.

Как уточнил телеканал Al Jazeera, талибы рассчитывают в скором времени создать необходимую атмосферу в стране, чтобы привлечь иностранные инвестиции.

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