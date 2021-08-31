"Талибан" рассчитывает вскоре возобновить коммерческие рейсы в Афганистан

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) рассчитывает в скором времени возобновить полноценную работу аэропорта в Кабуле. Об этом заявил журналистам представитель движения Забиулла Муджахид на территории столичного аэропорта, контроль над которым теперь полностью перешел к талибам.

"Наша команда готовит (аэропорт - прим. "РГ") для гражданской авиации. В скором времени он будет готов", - цитирует Забиуллу Муджахида РИА Новости.

Представитель талибов также заявил, что значительная часть технического оборудования воздушной гавани неисправна и "Талибан" работает над ее восстановлением.

Агентство "Синьхуа" сообщает, что утром вторника, уже через несколько часов после вылета последнего американского самолета из Кабула, талибы развернули в международном аэропорту силы специального назначения. "Безопасность в аэропорту обеспечена", - цитирует представителя движения агентство.

"Вскоре все вернется в норму. Вооруженные силы США оставили много беспорядка в аэропорту. Это техническая проблема, и потребуется время, чтобы ее решить. Мы работаем над тем, чтобы возобновить коммерческие рейсы как можно скорее", - уточнил Муджахид.