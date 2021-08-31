"Талибан" заявил о поражении США в Афганистане

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило о поражении США и провозгласило Афганистан "свободной и независимой" страной. Об этом в ходе общения с журналистами в Кабуле заявил представитель движения Забиулла Муджахид.

"У нас нет никаких сомнений в том, что Исламский Эмират Афганистан является свободным и суверенным государством. Америка потерпела поражение. И от имени моей нации заявляю - мы хотим иметь хорошие отношения с остальным миром", - цитирует Муджахида Al Jazeera.

Представитель "Талибана" пообещал афганцам "защищать свободу, независимость и исламские ценности". Забиулла Муджахид также заявил, что после вывода американских войск в Кабуле будет безопасно, и жителям столицы не стоит переживать на этот счет.

"Мы готовы обеспечить безопасность аэропорта. Скоро все вернется в норму. Вооруженные силы США оставили после себя в аэропорту настоящий бардак. Это техническая проблема, и потребуется время, чтобы ее решить. Нами предпринимаются усилия по скорейшему возобновлению коммерческих рейсов", - заявил Муджахид.