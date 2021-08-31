Telegram установили более 1 млрд раз

Мессенджер Telegram установили более 1 млрд пользователей. Об этом пишет издание Tech Crunch со ссылкой на аналитиков компании Sensor Tower.

При этом больше всего установок в Индии - 22% от общего числа. Второе место занимает Россия - доля установок Telegram в нашей стране 10%. Замыкает тройку лидеров Индонезия с 8% установок.

Аналитики отмечают, что в первой половине 2021 года мессенджер поставили более 200 млн раз - на 61% больше, чем в прошлом году. Это связано в том числе с политики WhatsApp.

Мессенджер Павла Дурова стал всего лишь 15-м приложением в мире, которое преодолело рубеж в 1 млрд установок.