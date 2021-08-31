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Трейлер: "КиноПоиск" выпустит документалку о хоккейном уральском дерби

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    31.08.2021, 19:05
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Онлайн-кинотеатр "КиноПоиск HD" представил трейлер своего документального фильма "Уральское дерби".

Фото: kinopoisk.ru
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Как нетрудно догадаться, он расскажет о принципиальном отечественном хоккейном противостоянии челябинского "Трактора" и магнитогорского "Металлурга".

Картину сняли молодые документалисты из студии "СТАЯ.DOC", сделавшими главными героями двоих молодых спортсменов. Съёмочная группа следовала за двумя мальчиками 2007 года рождения на турнирах и тренировках, общались с их родителями, тренерами, одноклубниками, а также с болельщиками и действующими взрослыми хоккеистами. Всё для того, чтобы раскрыть природу такого явления, как дерби.

Премьера состоится в день старта нового сезона КХЛ, 1 сентября.

Ранее стало известно, что "КиноПоиск" снимет документальный сериал о легендарном "романцевском" поколении футбольного московского "Спартака".

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