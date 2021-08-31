Удивить необычной разработкой, применить бережливые технологии, создать бизнес

Десятки тысяч экспертов из 20 стран стали участниками "Технопрома"
Например, американский физик-экспериментатор, лауреат Нобелевской премии в области физики Барри Бэриш по видеосвязи обратился к участникам круглого стола, на котором обсуждалась стратегия развития установок мегасайенс в России. Одна из таких - "Сибирский кольцевой источник фотонов" - в рамках нацпроекта "Наука и университеты" заработает в наукограде Кольцово уже в 2023 году. И это не единственный проект такого уровня. Институт ядерной физики (ИЯФ) имени Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН намерен создать "Электрон-позитронный коллайдер Супер С-тау фабрика". Этот проект входит в число шести, отобранных правительственной комиссией, и включен в стратегию научно-технологического развития России. По оценкам специалистов, установки класса мегасайенс дают возможность получить принципиально новые знания об устройстве мира. В частности, Бэриш отметил, что сибирская разработка, возможно, откроет выход за рамки Стандартной модели физики элементарных частиц.
Но это не значит, что форум был оторван от реальности. То, что раньше представляли в макетах, сейчас можно увидеть, потрогать, внедрить в производство. На службу в разные сферы "пришел" искусственный интеллект. Роботы отвечают на звонки граждан, записывают к врачу или на получение паспорта. Вот и на "Технопроме" помогали найти нужную секцию или зал. Были и другие интересные предложения - один новосибирский разработчик представил устройство - "антихрап", помогающее человеку изменить положение тела. С помощью другой идеи Новосибирского государственного технического университета можно распознать образы и различить лица людей даже в медицинских масках. Облачное хранение информации, удаленный доступ и управление данными - целый комплекс "умных" разработок был представлен в блоке цифровой трансформации.
В рамках форума в Новосибирском государственном университете открыли Климатический центр. Здесь будут координировать создание карбоновых ферм. Это природные территории, на которых проводятся научные исследования по измерению выбросов и поглощению парниковых газов. Как правило, речь идет о лесах, болотах, заброшенных сельхозугодьях и других землях, не затронутых хозяйственной деятельностью. "Карбоновая ферма - это территория, на которой применяют спецтехнологии, увеличивая поглощение углекислого газа", - пояснил проректор по научно-исследовательской деятельности НГУ Дмитрий Чуркин.
Вся эта работа необходима для снижения выбросов парниковых газов. Ежегодно в атмосферу выбрасывается около 40 миллиардов тонн загрязняющих веществ, а концентрация углекислого газа достигла 419 частиц на миллион - это самое высокое значение за 400 тысяч лет.
К настоящему времени для карбоновой фермы подобрали пять земельных участков под Новосибирском общей площадью 20 тысяч гектаров. И как заверили региональные власти, эту территорию намерены расширить до 100 тысяч гектаров.
Молокозавод в Ленобласти обучил персонал "бережливым" технологиям
При поддержке региона молокозавод пригласил специалистов, которые помогли выявить проблемы и обучили персонал "бережливым" технологиям. Результаты не заставили себя ждать. На участке по фасовке творога удалось ускорить переналадку оборудования. Целый час сэкономила новая схема перехода с одного вида продукта на другой. По итогам проекта предприятие планирует ускорить и остальные процессы.
Аналогичные решения внедряют и на других предприятиях АПК в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". С помощью экспертов Федерального центра компетенций "молочники" научились экономить время и другие ресурсы, что повысило эффективность бизнеса. Так, в Калужской области к нацпроекту три месяца назад присоединилось компания "Русский сыр". Она производит сыры, сливочное масло и сгущенку, в том числе из молока собственного производства. Суммарные инвестиции в проект составили 3,43 миллиарда рублей. На предприятии трудятся 240 местных жителей.
В коллективе сразу задумались о бережливых технологиях. Для начала решили оптимизировать процесс сбора сырого молока, а также ремонт и обслуживание уборочной и вспомогательной техники. Анализ показал, что мешает производству идти без задержек. Зачастую виной всему человеческий фактор. К примеру, рабочий не проверил оборудование перед запуском, оно засбоило, устранение неполадок отняло время.
Драгоценные минуты отнимает и ручной труд. Изучив эти слабые места, эксперты дали конкретные рекомендации. Для фермы приобрели погрузчик, операторам машинного доения прописали оптимальный алгоритм действий. В итоге сбор молока уже ускорился почти на 30 процентов. На участке ремонта техники удалось сделать более удобным склад запчастей, перестроить систему их приемки и выдачи.
А вот фирма "Калория" из Каневского района Кубани вступила в проект по повышению производительности труда еще в 2019-м. Молокозавод в Стародеревянковском принимает около 50 тысяч тонн сырья в год и выпускает свыше 250 наименований продукции. За первые полгода работы по нацпроекту компания ускорила производство творога и его охлаждения без потери качества. Срок сортировки и фасовки уменьшился вдвое. При этом доля брака снизилась, а эффективность работы оборудования выросла. В том же Каневском районе в нацпроекте участвует еще шесть предприятий, в том числе мясоптицекомбинат и элеватор.
Калининград вошел в топ осенних направлений для путешествий по России
Интерес туристов к самому западному региону подхлестнули закрытые границы и программа туристического кешбэка. Уже в прошлом году, как только сняли ограничения на путешествия по стране, отельеры констатировали небывалую загрузку, которая летом на побережье достигала ста процентов. Не обманул ожиданий и сезон-2021. По итогам года регион примет минимум два миллиона туристов. "Выросли и траты туристов, - рассказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. - Средний чек - 7959 рублей, а в 2019-м был около 6800. Поменялся средний возраст туриста: основной поток - от 35 до 44 лет. Среди наших гостей 69 процентов - женщины".
В эксклаве рассчитывают, что нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" стимулирует прежде всего развитие туристической инфраструктуры - поможет создавать новые места размещения, строить отели, санатории, пансионаты. В регионе уже действует областная программа субсидирования процентной ставки по кредитам для строительства и реконструкции отелей, гостиниц. В текущем году на эти цели предусмотрены 150 миллионов рублей, в следующем - 250.
Любители путешествий едут в Калининградскую область, рассчитывая найти здесь европейские ландшафты, морские пейзажи, архитектурные памятники. Непредсказуемый климат заставляет делать ставку не на пляжный отдых, а на экскурсионный, поэтому осень считается таким же высоким сезоном, как и лето. Учитывая компактность области и хорошие дороги, за несколько дней здесь можно получить много впечатлений.
Главные точки притяжения - известные достопримечательности, прежде всего - кафедральный собор XIII века постройки, у стены которого захоронен знаменитый мудрец Иммануил Кант. Самый крупный в стране комплексный морской музей - музей Мирового океана - летом принимает до десяти тысяч посетителей в день. Не иссякает поток в музей янтаря и один из старейших зоопарков Европы. Кроме того, люимыми объектами у гостей остаются Рыбная деревня, форты, Верхнее озеро, Музей марципана. Набирают популярность городские прогулки-экскурсии, в частности - по бывшим кенигсбергским кварталам Амалиенау или Марауненхоф, где сохранились старые виллы.
Среди самых массовых экскурсий - курортные Светлогорск и Зеленоградск, Куршская коса. Но интересует гостей и уникальная история, руины тевтонских замков и средневековых кирх, поля сражений.
Центр "Мой бизнес" помог ростовчанам открыть кофейню
О центрах "Мой бизнес" Наталья знает давно. И в этот раз пришла проконсультироваться у специалистов по налогам. А когда рассказала о cвоей идее, ей предложили стать участником программы в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", получить помощь в оформлении помещения. В марте этого года завершили ремонт, и оставались последние штрихи перед открытием - оформление деталей интерьера. При старте нового бизнеса на счету каждая копейка. Много денег ушло на электротехнические и сантехнические работы. "Мой бизнес" взял на себя весь дизайн, изготовил настенное меню и буклеты, постеры, светящееся панно и оригинально оформленные окна с подсветкой. Стоимость такой поддержки - триста тысяч рублей, очень весомый вклад.
Кофейня стала первым в Новочеркасске заведением общепита нового формата. Уютная, современная, европейская. Здесь предлагают более 20 разнообразных видов кофе. А еще "фишка" - бельгийские вафли. "Я сама их большая любительница. Как только узнала о возможности готовить самим, сразу же связалась с предпринимателями из Томска, которые доступно рассказали всю технологию. Мы закупили оборудование, и теперь печем вафли на глазах у посетителей и подаем горячими, - рассказывает Наталья. - Начинку они могут выбрать сами".
Юлия Колотушкина из Богучара Воронежской области с проектом кофейни весной 2021 года участвовала в образовательной программе "Мама-предприниматель", которая реализуется при поддержке нацпроекта. Впервые за шесть лет на конкурс в Воронеже приехали и женщины из отдаленных районов. Участницы прошли пятидневный курс по основам ведения своего дела. Выиграть грант в финале Юлии не удалось, но участие в программе помогло доработать бизнес-план.
"По образованию я экономист, но на занятиях узнала много нового. Взяла кредит на оборудование и открыла свое заведение, - рассказала Юлия. - В Богучаре есть кафешки, но в основном они предлагают меню с алкоголем. А мне хотелось, чтобы было где просто выпить кофе. У нас разнообразные десерты, тортики, коктейли, лимонады. Работаю с профессиональными поставщиками, у которых в порядке все документы. Ведь домашнего кондитера не проконтролируешь - мало ли что он в крем положил... Выпечка своя, каждый день свежая".
Пока предпринимательница работает одна. Сотрудников будет нанимать после Нового года. Хлопот много, но Юлии они в радость. "Мне нравится, что клиенты возвращаются, приводят друзей, - призналась хозяйка. - Дочь гордится мной и может позвать приятелей в нашу кофейню - она небольшая, на восемь мест, но уютная".
Медучреждения Ивановской области получили машины
Автопарк пополнили сразу 55 легковушек марок "LADA Гранта", "LADA Нива" и "УАЗ Патриот". Они поступили в различные районные больницы. А по стационарам Иванова распределены 16 автомобилей. Такой транспорт используют не только в районных центрах, но и в сельских амбулаториях, ФАПах и офисах врачей общей практики. Как сообщили в департаменте здравоохранения Ивановской области, с начала года это уже вторая поставка транспорта в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В регион прибыли 80 машин.
Ставрополье тоже не осталось в стороне - в регион поступили 33 мобильных фельдшерско-акушерских пункта, а также флюорографические и маммографические кабинеты. Один из лечебно-диагностических комплексов получила Георгиевская ЦРБ. "Передвижной флюорограф оснащен цифровым аппаратом, предназначенным для рентгенологических исследований грудной клетки в прямой и боковой проекциях, а также снимков черепа и позвоночника. Его работа может быть развернута всего за 10-15 минут", - рассказали "РГ" в пресс-службе Минздрава Ставрополья.
А в нижегородскую областную больницу имени Семашко при поддержке нацпроекта поступили четыре цифровых мобильных диагностических комплекса на базе автомобиля КАМАЗ-4308. Современным многофункциональным комплексом для УЗИ-диагностики пополнилась и Вачская ЦРБ. Этот аппарат - кстати, последнего поколения - с цветным дисплеем, что делает диагностику более точной. Раньше в больнице была одна установка с черно-белым изображением, но проводить часть исследований на ней было просто невозможно, и пациентов приходилось направлять в соседний Павловский район. А теперь для работы с новой техникой появился и свой специалист - по программе "Земский доктор" он приехал из Нижнего Новгорода.
В Грозном появилась суперсовременная гимназия
Эта новая гимназия № 5 построена в Шейх-Мансуровском районе Грозного при поддержке национального проекта "Образование". Здесь будут постигать знания 1200 учеников. Директор гимназии Радимхан Салтукиева перечисляет:
- У нас есть теннисный корт, футбольное поле, специальная зона для занятий легкой атлетикой. В закрытых помещениях находятся два бассейна. Это не считая спортзалов, столовой, актового зала.
Учебное заведение будет работать в формате продленного дня: сначала обычные уроки, потом - занятия в кружках и секциях.
Долгожданная начальная школа появилась в селе Селты на западе Удмуртии. В ней будут учиться 400 учеников. "Даже не верится, - говорит директор начального звена учебного заведения Галина Морозова. - Ведь строительство началось только год назад. И вот теперь у нас есть школа, о которой так долго мечтали".
Тридцать сельских первоклашек прежде ходили в здание бывшей семенной инспекции.
- Здесь даже не было столовой, - сетует учитель Нина Келарева. - Только представьте: триста учеников должны были добираться 800 метров до соседней школы, где накрывались столы. В итоге такой огромной компанией мы отправлялись кушать дважды в день. И в дождь, и в мороз.
Сегодня проблемы нет - трехэтажная новостройка, в которой будут заниматься начальные классы, соединена со зданием средней школы теплым переходом. Родители учеников это уже оценили. Они пришли на важный объект сразу после рабочих, чтобы помочь убраться в классах и коридорах.
Школярам здесь скучно не будет - каждый найдет занятия по интересам: мультстудия, обучение фотоделу, цифровые лаборатории. В помощь и детям, и взрослым - психолог, логопед, дефектолог.
Штат преподавателей полностью сформирован, и что такое дефицит кадров, здесь не знают.
Кстати, в средней школе, которая станет следующей ступенью для младшеклассников, возможностей больше. С 2017 года она участвует в республиканской программе "IT-вектор образования" и является двукратным победителем Фонда президентских грантов. Здесь работает и "Точка роста" - центр образования цифрового и гуманитарного профилей, еще одна часть национального проекта.