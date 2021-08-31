Удивить необычной разработкой, применить бережливые технологии, создать бизнес

Новая программа в сфере культуры "Пушкинская карта" стартует 1 сентября. Благодаря проекту 13 миллионов молодых россиян от 14 до 22 лет смогут получить специальные карты, на баланс которых зачислят 3000 рублей. Эти деньги можно будет потратить только в музеях, театрах, концертных залах и библиотеках. О других возможностях, которые дают нацпроекты - в материале "РГ".