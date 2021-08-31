Угрозы пожаров в сентябре сохранятся

В МЧС показали обновленные карты страны, на которых разными цветами - от зеленого до красного - раскрашены наиболее опасные в плане различных чрезвычайных ситуаций регионы. По словам специалистов ВНИИ ГОЧС, начало сентября хоть и принесет спасительные дожди в некоторые регионы, но полностью проблема природных пожаров решена не будет.

По прогнозу сохраняется риск пожаров в Приволжском и южной части Уральского федеральных округов. Высокие риски ухудшения лесопожарной обстановки прогнозируются на востоке Алданского, в Амгинском, Усть-Майском, местами - в Томпонском улусах Якутии. Сложная обстановка остается в Усть-Илимском и Жигаловском районах Иркутской области.

"Кроме того, из-за аномально жаркой погоды возможно осложнение обстановки, связанной с природными пожарами, на юго-западе Сибирского, юго-востоке Центрального федеральных округов, в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Ставропольском крае, республиках Дагестан и Карачаево-Черкесия" - такие данные прозвучали вчера в новом сентябрьском прогнозе на селекторном совещании МЧС.

К счастью, не оправдались опасения по рекордному наводнению на Дальнем Востоке. Но ученые МЧС вчера отметили, что по территории Хабаровского края проходит очередная волна Амурского паводка.

При этом из-за сильных дождей уровни рек достигли отметок "опасное явление", что привело к подтоплению 33 жилых домов в 23 населенных пунктах, 1766 приусадебных участков, 79 участков автомобильных дорог и к разрушению 10 низководных мостов. Отмечают большой приток воды в Байкал, который будет продолжаться, по предварительной оценке, до конца сентября.