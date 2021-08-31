Постановление правительства Ульяновской области от 30 августа 2021 года № 403-П "Об установлении величины прожиточного минимума в Ульяновской области на 2022 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Ульяновской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ульяновской области на 2022 год, равную:

в расчёте на душу населения - 11 078 рублям;

для трудоспособного населения - 12 075 рублям;

для пенсионеров - 9 527 рублям;

для детей - 11 365 рублям.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства области А.С.Тюрин







