Университеты Берлина переходят на вегетарианское меню

Университеты Берлина утвердили новую концепцию питания, которая обещает произвести "зеленую революцию". Как пишет Die Welt, с зимнего семестра столовые всех столичных вузов переходят на единое меню, которое станет почти полностью вегетарианским. Немецким студентам придется пожертвовать шницелями и сосисками... ради спасения планеты.

Под влиянием экологов в Германии все больше входит в моду "осознанный отказ" от животной пищи. Считается, что это помогает уменьшить углеродный след, а значит - остановить глобальное потепление. Многие студенты сами поддержали переход на веганское меню. Отныне по понедельникам мясо и рыбу подавать вообще не будут, в остальные учебные дни они не должны составлять более 4 процентов всех блюд. Как отмечает издание, "борьба за экологию ведется не только на тарелках". Многие учебные заведения собираются к 2045 году стать "климатически нейтральными". Для этого они нанимают менеджеров по экологии, закладывают в свои бюджеты расходы на оснащение крыш солнечными батареями. Кроме того, сотрудники готовы добровольно отказаться от авиаперелетов на небольшие расстояния во время командировок.

Ранее концерн Volkswagen решил исключить из меню столовой своего центрального завода в Вольфсбурге легендарные жареные сардельки - карривурст. Популярный фастфуд производился прямо на мясоперерабатывающем предприятии компании. В 2019 году, пока не разразилась пандемия, с конвейера сошло 7 миллионов сарделек, приправленных 550 тоннами кетчупа. Теперь же в меню из 150 блюд не должно быть никакого мяса, рыба допускается "лишь изредка". "Какое-то безумие! Мы хотим мяса! Почему людей лишают нормальной еды?" - тщетно возмущались рабочие в соцсетях.