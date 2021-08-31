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31.08.2021 00:30
Рубрика: В мире

Университеты Берлина переходят на вегетарианское меню

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8548)
Университеты Берлина утвердили новую концепцию питания, которая обещает произвести "зеленую революцию". Как пишет Die Welt, с зимнего семестра столовые всех столичных вузов переходят на единое меню, которое станет почти полностью вегетарианским. Немецким студентам придется пожертвовать шницелями и сосисками... ради спасения планеты.

Под влиянием экологов в Германии все больше входит в моду "осознанный отказ" от животной пищи. Считается, что это помогает уменьшить углеродный след, а значит - остановить глобальное потепление. Многие студенты сами поддержали переход на веганское меню. Отныне по понедельникам мясо и рыбу подавать вообще не будут, в остальные учебные дни они не должны составлять более 4 процентов всех блюд. Как отмечает издание, "борьба за экологию ведется не только на тарелках". Многие учебные заведения собираются к 2045 году стать "климатически нейтральными". Для этого они нанимают менеджеров по экологии, закладывают в свои бюджеты расходы на оснащение крыш солнечными батареями. Кроме того, сотрудники готовы добровольно отказаться от авиаперелетов на небольшие расстояния во время командировок.

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Ранее концерн Volkswagen решил исключить из меню столовой своего центрального завода в Вольфсбурге легендарные жареные сардельки - карривурст. Популярный фастфуд производился прямо на мясоперерабатывающем предприятии компании. В 2019 году, пока не разразилась пандемия, с конвейера сошло 7 миллионов сарделек, приправленных 550 тоннами кетчупа. Теперь же в меню из 150 блюд не должно быть никакого мяса, рыба допускается "лишь изредка". "Какое-то безумие! Мы хотим мяса! Почему людей лишают нормальной еды?" - тщетно возмущались рабочие в соцсетях.

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