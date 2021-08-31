Родным и близким Всеволода Овчинникова
Телеграмма от президента РФ
В этот тяжелый для вас час примите глубокие соболезнования, искренние слова участия и поддержки.
Скончался Всеволод Владимирович Овчинников - человек яркого, многогранного таланта, настоящая легенда отечественной международной журналистики и востоковедения.
Его уход - невосполнимая утрата для близких, коллег, для всего профессионального сообщества. Но с нами останется богатое творческое наследие Всеволода Владимировича, останется светлая память о нем.
Владимир Путин
Телеграмма от премьера РФ
Уход из жизни талантливого человека - всегда большое горе. А когда уходят люди такого масштаба, как Всеволод Владимирович Овчинников, - это огромная, невосполнимая потеря для журналистики, родных и близких. Для всех нас.
Выдающийся писатель и публицист, известный востоковед, легенда международной журналистики, он открыл миллионам людей Восток и Запад. Стремился донести до читателей свою точку зрения, особый взгляд, обращался к каждому со своими мыслями и размышлениями. Уникальные репортажи Всеволода Овчинникова из Китая, Японии, Великобритании, замечательные книги, авторские колонки, статьи всегда становились событием.
Михаил Мишустин
Телеграмма из МИДа РФ
От имени коллектива Министерства иностранных дел и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Всеволода Владимировича Овчинникова. Ушел из жизни выдающийся журналист-международник, представитель славной когорты политобозревателей, видный востоковед, талантливый писатель. Человек потрясающей работоспособности и преданности делу. Самое широкое признание получили многолетние усилия Всеволода Владимировича в качестве ведущего популярной телепрограммы "Международная панорама", а также его потрясающие по глубине страноведческих знаний очерки и книги. В.В. Овчинникова всегда высоко ценили в отечественном внешнеполитическом ведомстве.
Жизненный путь Всеволода Владимировича - пример высокопрофессиональной, честной журналистики. Прошу передать слова сочувствия и поддержки его родным и близким.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ
Телеграмма из посольства России в КНР
Коллектив Посольства России в Китае глубоко скорбит в связи с кончиной журналиста-международника, обозревателя "Российской газеты" Всеволода Владимировича Овчинникова. Выдающийся писатель и публицист, легенда отечественной журналистики, Всеволод Владимирович отдал многие годы своей яркой и удивительной жизни работе в Китае, стране, где он начал свою блестящую карьеру международного обозревателя еще в 1953 году. Его уникальные репортажи из Китая, Японии, Великобритании, замечательные книги и статьи были всегда интересны и информативны, раскрывали глубинную суть происходящих явлений и стали для миллионов читателей путеводителем в страны Востока и Запада.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Всеволода Владимировича.
Вечная память.
Андрей Денисов, Посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике
Телеграмма из посольства Японии в России
Я с глубокой скорбью узнал о смерти господина Овчинникова Всеволода Владимировича, великого журналиста, выдающегося специалиста по Японии и большого друга Японии. Примите мои самые искренние и глубокие соболезнования в связи с его кончиной. Всеволод Владимирович был большим знатоком и любителем Японии. В 1962-1968 годах он работал в Японии и на основе этого опыта написал замечательную книгу "Ветка сакуры". Благодаря этой книге многие россияне впервые по-настоящему открыли для себя Японию и японцев. После работы в Японии Всеволод Владимирович также регулярно публиковал интересные статьи о нашей стране в "Российской газете" и других изданиях. Таким образом, Всеволод Владимирович внес безмерный вклад с точки зрения знакомства россиян с Японией. В 2017 году его выдающиеся заслуги были отмечены Орденом Восходящего солнца, Золотые лучи с розеткой.
Память о господине Овчинникове Всеволоде Владимировиче, большом друге Японии и замечательном специалисте, навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.
Прошу принять наши слова сочувствия и поддержки в связи с невозвратимой и тяжелой утратой.
Тоёхиса Кодзуки, Чрезвычайный и полномочный посол Японии в России
Прощание с Всеволодом Овчинниковым состоится 3 сентября в 10.00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища.
Тропа, ведущая к вершине
Но... Случилось неожиданное - в горах пошел снег. Резко похолодало. Последние два часа мы пробирались крадучись, по заметенной снегом дороге. К пяти вечера снегопад прекратился, закатное небо разъяснилось, и мы увидели нечто необычайное. Прямо перед нами, за окончанием снежной дороги, занесенной сугробом, высился великолепный ледяной пик (один из гималайских пятитысячников). Он был ярко-розовым в лучах уходящего солнца на фоне глубокого фиолетового цвета гаснущего неба. Такое лично я видел только на полотнах Николая Рериха. Но тут все было ярче и оглушительнее. Мы выскочили из машины и прошли по дороге всего несколько шагов навстречу этому видению. Через минуту сердце у меня колотилось где-то в горле, в глазах возникла картина огромного человека, идущего прямо на ледник... Я не знал, что на высоте почти трех тысяч метров нельзя ходить быстро. Потребовалось не меньше десяти минут, чтобы сердце успокоилось. Я оглянулся: Гиян осел в сугроб, лицо его стало снежного цвета. С огромным трудом мне удалось затащить его в машину и уложить на заднем сиденье. С сердцем у парня было реально плохо. Небо стремительно темнело. Мы стояли черт знает где, на горной гималайской дороге: ни хижин, ни полиции, ни огонька вдали, ни мобильных телефонов (тогда их просто не было). Я понимал, что оcтаваться здесь нельзя: когда кончится бензин, мы замерзнем, а Гияну нужна срочная медицинская помощь. Я никогда не ездил в горах, но именно мне предстояло в полной темноте развернуть машину на узкой заснеженной дороге и мчаться вниз в поисках человеческого жилья...
***
Зачем меня понесло туда? Объяснить это в двух словах невозможно. На заднем сиденье моей машины лежали две страницы из газеты "Правда" с публикациями Всеволода Овчинникова "Вознесение в Шамбалу". Мало кому в той советской журналистике я верил так, как верил Овчинникову. Он автор уникального журналистского бестселлера "Ветки сакуры", поразительно добросовестного, талантливого, умного и компетентного исследования национального характера японцев. В ту пору это был глоток свежего воздуха в затхлой атмосфере классово-ненавистнической международной советской журналистики. И если тот самый Овчинников пишет о Шамбале - таинственной гималайской стране махатм, мудрых учителей и провидцев, - значит, что-то в этом все же есть. Что именно? Я не был ни мистиком, ни неофитом восточной эзотерики. Мне просто ужасно захотелось последовать путем Овчинникова, чтобы самому испытать, каково это - стоять на пороге Шамбалы.
И вот, стоя на том пороге, я так и не смог предугадать, что много лет спустя мы будем частенько встречаться с ним и откровенно, почти по-дружески, разговаривать на этаже "Российской газеты". Всеволод Владимирович, к моему тихому восторгу, оказался таким же умным, мудрым, талантливым и необычайно скромным, каким представал в своих публикациях. Его и в жизни отличала тонкая самоирония, прекрасное знание предмета и языков - китайского, японского и английского. Как и язык, которым он владел безупречно, Овчинников в быту оказался прост и элегантен.
Однажды я поведал ему о своем "вознесении в Шамбалу". Он выслушал внимательно и вдруг рассказал мне историю, к которой можно было отнестись как угодно, но то, что все было именно так, у меня сомнений не вызывало: ведь это рассказывает Овчинников...
В 1955 году в Тибете он беседовал с настоятелем одного из монастырских храмов. В какой-то момент настоятель вдруг прервал разговор со словами: "Простите, мне пришла весть". Он на несколько секунд словно впал в транс, напрягся, а потом стал отдавать распоряжения: срочно послать за перевал костоправов, ибо там с тропы в пропасть сорвался монах.
Я и по сей день считаю, что тайные знания тибетских монахов не были пустым звуком для него; он, сохраняя абсолютное ясномыслие и адекватные представления о реальности, не замутненные никакими верованиями, тем не менее знал тайны, о которых говорил очень скупо. Метод Овчинникова не в том, чтобы верить, а в том, чтобы знать. Так вот, он знал нечто отличное от наших традиционных представлений.
***
...Что было делать, я сел за руль, включил фары на дальний свет, осторожно развернулся, стараясь не слететь в пропасть, и медленно поехал вниз. Теперь из той ночи я отчетливо помню только два эпизода: обгоняю длинную фуру на сумасшедшей скорости в 110 километров, въезжаю под утро в ворота дома, вхожу в гостиную, открываю холодильник, наливаю себе полстакана водки и выпиваю залпом.
Как я спускался ночью по снежной дороге с Гималаев, как довез Гияна до госпиталя, как пробирался по незнакомым кварталам городков и деревушек, предшествующих Дели, не помню. Однако я знаю, что все это время во мне жило ощущение огромной энергии, радости и даже счастья. Я ли это был?
...И ветка сакуры
Он пришел в "Российскую газету" уже состоявшимся, прославленным журналистом и писателем. Он был автором мирового бестселлера - знаменитой на весь мир "Ветки сакуры" - блистательной книги о Японии и японцах. Он написал "Корни дуба" - столь же глубокую и талантливую книгу о Британии и британцах...
Когда речь заходила об Овчинникове, все прекрасно понимали: это редкий случай, позволявший говорить не о старой, не о новой журналистике, а о журналистике на все времена. Первым признаком этого высочайшего качества нашей профессии было его абсолютное знание того, о чем он писал. Овчинников никогда не написал бы того, в чем он не уверен окончательно. Эта тотальная компетентность была и теперь уже навсегда останется его личным фирменным знаком. То, что написано Овчинниковым, можно не проверять - смело печатать. Так и поступали редакторы. Они всецело полагались на его компетентность и ни разу об этом не пожалели.
Он был очень добрым и веселым человеком. Прекрасно одевался. Не шикарно, но с удивительным вкусом. Был по-мужски элегантен, привлекателен, до последнего времени на него заглядывались женщины, но только его прекрасная жена Муза Павловна знала, что навсегда останется его Музой.
Его можно было разбудить ночью и попросить написать срочную заметку. Заметка неизменно появлялась на столе редактора вовремя и точно в том объеме, который был нужен. Это тоже признак великого профессионала.
Он прекрасно знал японский, китайский, ну, английский - это само собой. Наше счастье в том, что он великолепно знал свой родной - русский. На этом языке написаны его остроумные материалы и глубокие книги. Теперь нам остается только читать Овчинникова. Что, впрочем, очень и очень много.
Журналисты "Российской газеты"