Не стало талантливого писателя, легендарного журналиста-международника Всеволода Овчинникова. По его статьям и книгам учились многие из тех, кто связал жизнь с профессией журналиста. Овчинников был блокадником, "кристальной чистоты интеллигентом". В редакцию "Российской газеты" поступают слова соболезнования от коллег и друзей Всеволода Владимировича, читателей.

Овчинников у себя дома. На стене - его портрет и портрет жены - Музы Павловны. Фото: Юрий Лепский

Родным и близким Всеволода Овчинникова

Телеграмма от президента РФ

В этот тяжелый для вас час примите глубокие соболезнования, искренние слова участия и поддержки.

Скончался Всеволод Владимирович Овчинников - человек яркого, многогранного таланта, настоящая легенда отечественной международной журналистики и востоковедения.

Его уход - невосполнимая утрата для близких, коллег, для всего профессионального сообщества. Но с нами останется богатое творческое наследие Всеволода Владимировича, останется светлая память о нем.

Владимир Путин

Телеграмма от премьера РФ

Уход из жизни талантливого человека - всегда большое горе. А когда уходят люди такого масштаба, как Всеволод Владимирович Овчинников, - это огромная, невосполнимая потеря для журналистики, родных и близких. Для всех нас.

Выдающийся писатель и публицист, известный востоковед, легенда международной журналистики, он открыл миллионам людей Восток и Запад. Стремился донести до читателей свою точку зрения, особый взгляд, обращался к каждому со своими мыслями и размышлениями. Уникальные репортажи Всеволода Овчинникова из Китая, Японии, Великобритании, замечательные книги, авторские колонки, статьи всегда становились событием.

Михаил Мишустин

Телеграмма из МИДа РФ

От имени коллектива Министерства иностранных дел и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Всеволода Владимировича Овчинникова. Ушел из жизни выдающийся журналист-международник, представитель славной когорты политобозревателей, видный востоковед, талантливый писатель. Человек потрясающей работоспособности и преданности делу. Самое широкое признание получили многолетние усилия Всеволода Владимировича в качестве ведущего популярной телепрограммы "Международная панорама", а также его потрясающие по глубине страноведческих знаний очерки и книги. В.В. Овчинникова всегда высоко ценили в отечественном внешнеполитическом ведомстве.

Жизненный путь Всеволода Владимировича - пример высокопрофессиональной, честной журналистики. Прошу передать слова сочувствия и поддержки его родным и близким.

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

Телеграмма из посольства России в КНР

Коллектив Посольства России в Китае глубоко скорбит в связи с кончиной журналиста-международника, обозревателя "Российской газеты" Всеволода Владимировича Овчинникова. Выдающийся писатель и публицист, легенда отечественной журналистики, Всеволод Владимирович отдал многие годы своей яркой и удивительной жизни работе в Китае, стране, где он начал свою блестящую карьеру международного обозревателя еще в 1953 году. Его уникальные репортажи из Китая, Японии, Великобритании, замечательные книги и статьи были всегда интересны и информативны, раскрывали глубинную суть происходящих явлений и стали для миллионов читателей путеводителем в страны Востока и Запада.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Всеволода Владимировича.

Вечная память.

Андрей Денисов, Посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике

Всеволод Владимирович запомнился коллегам как очень добрый и веселый человек. Как все блестящие профессионалы он был прост и доступен. Фото: из личного архива Всеволода Овчинникова

Телеграмма из посольства Японии в России

Я с глубокой скорбью узнал о смерти господина Овчинникова Всеволода Владимировича, великого журналиста, выдающегося специалиста по Японии и большого друга Японии. Примите мои самые искренние и глубокие соболезнования в связи с его кончиной. Всеволод Владимирович был большим знатоком и любителем Японии. В 1962-1968 годах он работал в Японии и на основе этого опыта написал замечательную книгу "Ветка сакуры". Благодаря этой книге многие россияне впервые по-настоящему открыли для себя Японию и японцев. После работы в Японии Всеволод Владимирович также регулярно публиковал интересные статьи о нашей стране в "Российской газете" и других изданиях. Таким образом, Всеволод Владимирович внес безмерный вклад с точки зрения знакомства россиян с Японией. В 2017 году его выдающиеся заслуги были отмечены Орденом Восходящего солнца, Золотые лучи с розеткой.

Память о господине Овчинникове Всеволоде Владимировиче, большом друге Японии и замечательном специалисте, навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.

Прошу принять наши слова сочувствия и поддержки в связи с невозвратимой и тяжелой утратой.

Тоёхиса Кодзуки, Чрезвычайный и полномочный посол Японии в России

Прощание с Всеволодом Овчинниковым состоится 3 сентября в 10.00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища.