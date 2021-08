Увидеть хит издалека: как музыканты и лейблы находят друг друга

В эпоху стриминга и социальных сетей спрятать хит невозможно. Тренд на DIY-контент (Do It Yourself) продолжает набирать обороты - как на глобальном музыкальном рынке, так и на российском. Если у музыканта есть доступ в интернет и желание создавать, это заметят многие. В этом убеждены продюсер, диджей, обладатель "Грэмми" DJ Imanbek (Иманбек Зейкенов) и генеральный директор звукозаписывающей компании Effective Records Кирилл Лупинос. Специально для гостей Российской креативной недели, состоявшейся 26-29 августа в Москве, они провели музыкальный митап.

Фото: предоставлено пресс-службой ZVONKO GROUP