Увидеть хит издалека: как музыканты и лейблы находят друг друга

В эпоху стриминга и социальных сетей спрятать хит невозможно. Тренд на DIY-контент (Do It Yourself) продолжает набирать обороты - как на глобальном музыкальном рынке, так и на российском. Если у музыканта есть доступ в интернет и желание создавать, это заметят многие. В этом убеждены продюсер, диджей, обладатель "Грэмми" DJ Imanbek (Иманбек Зейкенов) и генеральный директор звукозаписывающей компании Effective Records Кирилл Лупинос. Специально для гостей Российской креативной недели, состоявшейся 26-29 августа в Москве, они провели музыкальный митап.

Появление хита невозможно предсказать. По словам DJ Imanbek, ремикс на песню Roses бруклинского рэпера Saint Jhn родился абсолютно случайно: "Я выбрал трек совершенно спонтанно. Он был медленный - как раз то, что нужно для ремикса. Я написал ремикс всего за два с половиной часа".

Серьезное музыкальное произведение можно запросто создать в домашних условиях. Для этого совсем необязательно иметь дорогое оборудование, звукозаписывающую студию или знакомства с влиятельными игроками рынка. "Можно даже нотную грамоту не знать. Если у вас есть музыкальное чутье и вкус, вы сможете создать вирусную композицию даже кустарными методами", - считает генеральный директор звукозаписывающей компании Effective Records Кирилл Лупинос.

Хотя ни один лейбл не способен спрогнозировать успех начинающего музыканта, звукозаписывающие компании по всеми миру охотятся за треками новичков. По иронии судьбы, Effective Records оказался не первым лейблом, предложившим подписать контракт DJ Imanbek, однако музыканта больше привлекли их условия. Тогда же музыкант понял преимущество работы с небольшими независимыми лейблами: он может быть уверен, что его авторские права будут защищены, и он будет спокойно решать судьбу своей композиции и после подписания контракта.

В сентябре 2019 года Кирилл Лупинос только познакомился с диджеем-самоучкой. Тогда никто и предположить не мог, что трек Roses совсем скоро соберет 1,5 млрд прослушиваний на пяти стриминговых платформах. Поначалу представитель лейбла не решался предлагать контракт: "Было непонятно, что делать с ремиксом на Roses, ведь изначально это была нелегальная переработка произведения достаточно известного рэпера. Я был уверен, что Saint Jhn не разрешит распространять композицию, но трек Иманбека мне нравился, и я хотел с ним поработать. В итоге представители Saint Jhn дали добро на переработку".

Выстраивать гармоничные отношения лейблам и музыкантам не всегда бывает просто, но обе стороны должны к этому стремиться. "Для артиста важно не терять контроль за своим контентом и творчеством. Нельзя допустить, чтобы он стал ощущать себя дойной коровой, которой наговорили приятностей. Некоторые лейблы так и делают - подписывают договор и перестают отвечать. Артист попадает в обойму и начинает двигаться по какой-то не зависящей от него траектории. В свою очередь лейбл должен быть максимально заинтересован не только в своем заработке, но и артиста. Также ему важна уверенность в том, что музыкант услышит его рекомендации", - считает Кирилл Лупинос.

После получения "Грэмми" в интернете появилось много слэп-хаус музыки - как официальной, так и неофициальной. 20-летнему казахстанскому диджею часто подражают, однако он не видит в этом опасности для своей карьеры. "Главное правило в начале творческого пути - активно экспериментировать со стилями, делать музыку для души и самого себя, а не гнаться за славой и деньгами", - убежден DJ Imanbek.

Диджей признается, что ежедневно ему поступают десятки предложений о сотрудничестве. В копилке потенциальных коллабораций есть даже саундтрек для сериала от Netflix. Сознавая сложность работы над музыкой для кино, Кирилл Лупинос говорит о таких предложениях со здравым скептицизмом: "Как музыкальный продюсер ты должен попасть в запрос режиссера. Это непросто, потому что даже на начальной стадии он может сказать: да, классно, правильное настроение, а когда начнется монтаж, вы или режиссер можете понять, что саундтрек должен быть другим. Работа, на которую ты потратил один-два месяца, окажется не нужна".

Сейчас DJ Imanbek совместно с Effective Records работает над созданием нескольких саундтреков для киноиндустрии. Также к выходу готовится документальный фильм о диджее, в котором впервые прозвучат новые композиции артиста.

Две недели назад обладатель премии "Грэмми" из Казахстана опубликовал новый летний танцевальный хит, записанный при участии продюсеров KDDK и YaRick. Сэмпл трека был взят с песни ямайского диджея Систер Нэнси "BamBam".