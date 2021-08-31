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31.08.2021 15:31
Рубрика: Общество

В Архангельске северным конвоям посвятили военно-морской парад

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельск)

В Архангельске в акватории Северной Двины прошел военно-морской парад, завершившийся выступлением авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи". Напомним: торжества в честь 80-летия прихода в столицу Поморья первого каравана союзников "Дервиш" начались в Архангельске 28 августа. Сегодня, 31 августа, - главный день праздника.

Фото: РГАСПИ
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В параде, по сообщению пресс-службы Северного флота, приняли участие 14 кораблей и судов обеспечения Северного флота, а также пограничный сторожевой корабль "Бдительный". По Северной Двине прошли малые противолодочные корабли "Нарьян-Мар" и "Онега", ледокол "Руслан", судно физических полей "Михаил Ломоносов", гидрографические суда ГС-297 и ГС-260, большой гидрографический катер "Всеволод Воробьев".

Те, кто следил за парадом c Красной пристани, увидели в реальном времени, как можно организовать сопровождение судов. Во время военно-морского шоу на Северной Двине корабли ВМФ продемонстрировали тактику боевого обеспечения конвоя с использованием противовоздушного и противолодочного вооружения, противоминного охранения, а также с "тушением пожара" на борту.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на катере "Беломорец" совершили обход кораблей и судов. Во время митинга адмирал Моисеев говорил о том, что северные конвои стали воплощением сотрудничества стран антигитлеровской коалиции в борьбе с фашизмом, а их участники явили собой пример мужества и стойкости. Александр Цыбульский отметил, что областным законом 31 августа закреплено в календаре региональных праздничных дат, как День северных конвоев:

- За военные годы арктические конвои перевезли более четверти грузов, полученных нашей страной от союзников, а половина из них прошла через порты Архангельской области, - сказал губернатор. - Во многом благодаря самоотверженной стойкости военных моряков была одержана победа в самой кровопролитной войне. Уверен, что проведение нынешних мероприятий в честь 80-летия "Дервиша" еще раз подчеркнет несостоятельность любых попыток переписать историю и итоги Второй мировой войны.

Фото: Hampton, J A (Lt), Royal Navy / wikipedia.org
Первый арктический конвой "Дервиш" прибыл в СССР 80 лет назад

31 августа на набережной Северной Двины работает выставка вооружения и специальной военной техники Беломорской военно-морской базы ВМФ. Рядом, в Северном морском музее, архангелогородцы и гости города могут познакомиться с экспозицией "Порт назначения - Архангельск", посвященной арктическим конвоям. На выставке представлены уникальные фотографии и документы, модели судов, частные и музейные коллекции из истории полярных караванов.

Завершатся торжества сегодня большим праздничным концертом "Морская слава России", который пройдет на Красной пристани в 18:00. В его программе - выступления оркестров, участников фестиваля "Дирекцион-Норд", а также почетного гостя праздника - Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова.

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