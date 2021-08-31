В Беларуси стартовало учение вооруженных сил Союзного государства

Задачи инженерного обеспечения при подготовке боевых действий отрабатываются на совместном тактическом учении подразделениями вооруженных сил Беларуси и России. Оно началось во вторник на 230-ом общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в семнадцати километрах от Барановичей, информирует военное ведомство РБ.

В министерстве уточнили, что "цели учения - совершенствовать практические навыки командиров и должностных лиц штабов в организации выполнения задач инженерного обеспечения, а также улучшить слаженность инженерных подразделений в выполнении задач инженерного обеспечения при подготовке боевых действий".

В учении примут участие подразделения 2-й инженерной бригады и 188-й гвардейской инженерной бригады, а также инженерно-саперный батальон Вооруженных Сил Российской Федерации.