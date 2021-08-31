В Египте погибла туристка из России

В результате наезда грузового автомобиля в Египте скончалась туристка из России, ее супруг доставлен в больницу. Инцидент, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ, произошел на трассе Хургада-Каир.

"По имеющейся информации, 31 августа во время краткой остановки на обочине трассы туристического автобуса, следовавшего из Хургады в Каир, супружеская пара из России была сбита грузовым автомобилем. В результате инцидента женщина погибла на месте", - цитирует сотрудника российской дипмиссии в Египте агентство.

В посольстве также уточнили, что мужчина был доставлен в больницу города Суэц. Поскольку серьезной угрозы его здоровью нет, ожидается, что вскоре его выпишут и доставят в отель.