В Эстонии не смогли выбрать единственного кандидата в президенты

Эстонский парламент не избрал в первом туре единственного кандидата на пост президента страны - директора Эстонского национального музея Алара Кариса. За него при тайном голосовании было подано 63 голоса при 68 необходимых.

Специфика эстонской системы власти в том, что для формирования правящей коалиции достаточно простого большинства парламентариев, то есть 51 голоса. А вот для избрания президента - две трети, а именно 68 голосов. Поэтому хотя Кариса и выдвинула правящая партия реформ, для избрания ему была необходима поддержка трех партий из пяти, представленных в парламенте. Заручиться такой поддержкой он не сумел.

Избрание главы государства в Эстонии зачастую напоминает марафон, когда тур за туром партии выдвигают нового кандидата. Учитывая низкие шансы на избрание, бывает, что и одного кандидата на очередной тур найти непросто.

Самыми затянувшимися в Эстонии были выборы 2016 года, когда за тремя провальными голосованиями в Рийгикогу (эстонский парламент) последовали два безуспешных в коллегии выборщиков. И лишь возвращение вопроса опять в парламент позволило избрать действующего президента Керсти Кальюлайд, которую мало кто до этого знал.

Такая система у многих вызывает вопросы, поскольку в результате избрание президента Эстонии обычно превращается в утверждение закулисных договоренностей политических партий. Именно поэтому в стране все чаще звучат призывы перейти к всенародным выборам главы государства, чтобы не выбирать каждый раз "кота в мешке".