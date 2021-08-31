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31.08.2021 01:01
Рубрика: В мире

В Европе начинают ревакцинацию от COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск № 197(8548)
В 33 государствах Европы за последние две недели заболеваемость COVID-19 выросла более чем на 10%. Эксперты связывают это с распространением штамма "дельта" и с недопривитостью населения. Некоторые страны уже сообщили, что начинают ревакцинацию групп риска.

О том, что практически во всей Европе заболеваемость COVID-19 снова стремительно растет, сообщил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. "Высокий уровень передачи вызывает серьезное беспокойство, особенно в свете низкого уровня вакцинации приоритетных групп населения в ряде стран", - отметил Клюге. Тревогу вызывает и число смертей, которое по озвученному ВОЗ прогнозу к 1 декабря может составить 236 тысяч.

Во Франции отказ от вакцинации грозит штрафами и лишением зарплаты

На этом фоне власти разных стран пытаются активизировать вакцинацию и предупреждают о новом введении ограничений. Во Франции, где в течение месяца заражаются по 20 тысяч человек в день, правительство объявило о планах начать с сентября прививки третьей дозой вакцины против COVID-19 людей старше 65 лет, в том числе обитателей домов престарелых. "Усиливающая доза необходима, поскольку эффективность вакцины со временем снижается", - пояснил в эфире RTL премьер-министр Франции Жан Кастекс.

В Германии, где к середине августа хотя бы одной дозой вакцины было привито около 58% населения, а обеими - 63%, тоже стараются усилить темпы вакцинации. За день вакцину получают более 90 тысяч человек, тогда как месяц назад - 70-75 тысяч. Кроме того, за последние две недели тут начали делать прививки подросткам начиная с 12 лет.

В понедельник в Дании органы здравоохранения рекомендовали людям с тяжелым иммунодефицитом третью дозу вакцины от коронавируса. Об этом заявило агентство по лекарственным средствам Дании, сообщило АР. Объявляя ревакцинацию, датские медики пояснили, что у некоторых людей "может быть недостаточный эффект прививки против COVID-19, так же, как они могут столкнуться с пониженным эффектом при применении других вакцин". При этом с 10 сентября Дания больше не рассматривает COVID-19 как "социально серьезное заболевание" и планирует отменить все ограничения. В этой стране привито уже 80% населения, а к 1 октября поставлена цель достичь уровня в 90%. О ревакцинации третьей дозой с сентября групп риска заявили также в Чехии, Австрии, Швеции и некоторых других странах.

В мире Европа Пандемия коронавируса COVID-19

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