В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается осенью

Cентябрь на большей части территории страны будет теплым. Однако москвичам повезет в меньшей степени. В столичном регионе погода испортится уже со 2 сентября.

"На большей части территории нашей страны температура будет около и выше нормы: это касается территории от Волги до Тихого океана", - рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом в западной части России, в том числе и в столичном регионе, температура в сентябре будет соответствовать климатической норме. Но со 2 сентября минимум пять дней ожидаются холодными. Со 2 сентября ночные температуры могут опускаться до 3-8 градусов тепла. Днем они будут находиться в пределах 12-14 градусов тепла. Это уже намного ниже климатической нормы. Обычно в начале сентября дневные температуры составляют плюс 15-20 градусов. Ночные - плюс 5-10 градусов. Как напомнил Вильфанд, в течение нескольких прошлых лет ощутимой разницы между погодой в конце августа и в начале сентября не было. Тогда практически весь сентябрь стояла теплая погода. В этом году атмосферные процессы намерены развиваться по иному сценарию.

Если в начале недели тепло в центр "закачивает" южный циклон с центром над Украиной, то к четвергу он будет стремительно поглощен другим активным циклоном, который движется с Баренцева моря на европейскую территорию России. И именно он принесет холодный арктический воздух.

Впрочем, когда в сентябре наступает холодная погода, это всегда предвестник бабьего лета. Это длительный (минимум неделя) период устойчивой теплой погоды после похолодания. "О его начале мы сообщим за три-четыре дня", - пообещал метеоролог.

Когда в сентябре наступает теплая погода, это всегда предвестник бабьего лета, о его начале Гидрометцентр сообщит за несколько дней

Вильфанд также сообщил, что дефицит осадков в начале осени прогнозируется на юге Урала, Западной Сибири, Красноярского края и в Хакасии. На остальной территории страны этот показатель будет в районе нормы.

А вот так называемый бархатный сезон на курортах в этом году будет длиться не так долго, как в прошлом, рассказал Вильфанд. Он продлится весь сентябрь и захватит первую декаду октября. Это на две недели короче, чем в 2020 году.

"В прошлом году море было супертеплое. Прогрелись деятельные слои моря, и оно очень долго отдавало свое тепло. Фактически до 20 октября был бархатный сезон", - пояснил метеоролог. В этом же году все испортили циклоны, которые принесли интенсивные дожди в Краснодарский край и Крым в июне и начале июля. Осадки не позволили морю активно прогреться. В прошлом же году все лето стояла теплая, антициклональная погода, поэтому и "бархатный сезон" на российских курортах длился почти весь октябрь.