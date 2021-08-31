В Греции на экскурсии стали пускать по сертификатам вакцинации

Греция ужесточила правила для туристов. Теперь для посещения музеев, выставок, экскурсий, ресторанов или концертов требуется сертификат о вакцинации. В Греции признается российская вакцина "Спутник V".

Новые правила правительство Греции ввело накануне, действовать они будут по 6 сентября. Не исключено, что затем правила продлят, указывают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Групповые экскурсии в закрытых музеях и на выставках теперь разрешены только в количестве не более 20 человек, а на открытом воздухе - не более 40 человек. От участников старше 12 лет требуют предоставлять сертификаты о прививке, отрицательный результат теста на коронавирус или справку о перенесенном заболевании. Любые вечеринки в частных помещениях с участием более 20 человек запрещены.

Те же правила действуют при посещении концертов с живой музыкой, развлекательных центров, ночных клубов, ресторанов и кафе в закрытых помещениях. Подтверждать ковидный статус придется в случае путешествий на пароме между материком и островами. Не нужны сертификаты или справки на территории отелей, в аэропорту, в точках общепита на открытом воздухе, магазинах. За несоблюдение санитарных мер могут оштрафовать на 300 евро.

На турпоток эти меры вряд ли заметно повлияют. Количество рейсов в Грецию ограничено, а спрос в "бархатный сезон" большой. При этом требования к туристам в Греции теперь оказались строже, чем во многих других странах. Например, сейчас никаких ограничений нет в Турции. Применяются только сертификаты о вакцинации (признается "Спутник V") или ПЦР-тесты при въезде, говорит вице-президент АТОР Дмитрий Горин. Такие же правила на Кипре. В Египте при въезде используется сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, а перемещаться по стране можно свободно. Но для въезжающих в Шарм-эль-Шейх в случае путешествий по стране придется приобретать визу. Вообще нет никаких ограничений в Мексике и Доминикане.