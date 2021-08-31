В Греции на экскурсии стали пускать по сертификатам вакцинации

Новости

Профессор РАН Мажуга предложил активнее вовлекать российских студентов в научные проекты 21:12
В РФ запретили госзакупки некоторых видов импортной техники 21:06
За две недели снизились цены на овощную продукцию в стране 21:04
"Аэрофлот" и S7 раскрыли стоимость перелета на курорты Египта 20:42
Посольство РФ в КНР выразило соболезнование в связи со смертью Всеволода Овчинникова 20:26
Чернышенко объяснил, как получить виртуальную "Пушкинскую карту" 20:23
Умер актер Владислав Зайченко 20:03
На ВЭФ впервые представят человекоподобного робота производства РФ 19:41
"Босс-молокосос 2" опять возглавил российский прокат 19:39
Клубы РПЛ поддержали изменение лимита на легионеров 19:29
В Пулково перепутали гробы с телами умерших женщин 19:13
Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью 19:12
Психолог: Почему нужно отдавать ребенка в 2,2 года в сад 19:12
Трейлер: "КиноПоиск" выпустит документалку о хоккейном уральском дерби 19:05
Моргенштерн опубликовал первые кадры со своей свадьбы 18:54
Столица Болгарии рискует остаться без отопления из-за требований ЕС 18:47
В Пскове у пациента диагностировали малярийную инфекцию 18:41
На Дону троих сотрудников ГИБДД обвинили в превышении полномочий 18:34
"Газпром": Пусконаладка на первой нитке «Северного потока-2» завершается 18:30
Стало известно, как пройдет 1 сентября в столичных школах 18:30
В РФ запустят проекты по развитию электронной промышленности 18:12
Вышли три новых тизера "Шан-Чи и легенды десяти колец" 18:08
Названа дата первого листопада в Москве 18:03
Мурашко назвал симптомы "долгого ковида" и его длительность 17:56
Приставы проверили бухгалтерии в компаниях, где работают алиментщики 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
31.08.2021 20:35
Рубрика: В мире

В Греции на экскурсии стали пускать по сертификатам вакцинации

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8549)
Греция ужесточила правила для туристов. Теперь для посещения музеев, выставок, экскурсий, ресторанов или концертов требуется сертификат о вакцинации. В Греции признается российская вакцина "Спутник V".
На групповую экскурсию на открытом воздухе в Греции теперь допускают максимум 40 человек. Фото: Getty Images На групповую экскурсию на открытом воздухе в Греции теперь допускают максимум 40 человек. Фото: Getty Images
На групповую экскурсию на открытом воздухе в Греции теперь допускают максимум 40 человек. Фото: Getty Images

Новые правила правительство Греции ввело накануне, действовать они будут по 6 сентября. Не исключено, что затем правила продлят, указывают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: AP Photo/Andreas Alexopoulos
Российская группа авиасредств пожаротушения покинула Грецию

Групповые экскурсии в закрытых музеях и на выставках теперь разрешены только в количестве не более 20 человек, а на открытом воздухе - не более 40 человек. От участников старше 12 лет требуют предоставлять сертификаты о прививке, отрицательный результат теста на коронавирус или справку о перенесенном заболевании. Любые вечеринки в частных помещениях с участием более 20 человек запрещены.

Те же правила действуют при посещении концертов с живой музыкой, развлекательных центров, ночных клубов, ресторанов и кафе в закрытых помещениях. Подтверждать ковидный статус придется в случае путешествий на пароме между материком и островами. Не нужны сертификаты или справки на территории отелей, в аэропорту, в точках общепита на открытом воздухе, магазинах. За несоблюдение санитарных мер могут оштрафовать на 300 евро.

На турпоток эти меры вряд ли заметно повлияют. Количество рейсов в Грецию ограничено, а спрос в "бархатный сезон" большой. При этом требования к туристам в Греции теперь оказались строже, чем во многих других странах. Например, сейчас никаких ограничений нет в Турции. Применяются только сертификаты о вакцинации (признается "Спутник V") или ПЦР-тесты при въезде, говорит вице-президент АТОР Дмитрий Горин. Такие же правила на Кипре. В Египте при въезде используется сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, а перемещаться по стране можно свободно. Но для въезжающих в Шарм-эль-Шейх в случае путешествий по стране придется приобретать визу. Вообще нет никаких ограничений в Мексике и Доминикане.

В мире Европа Греция Экономика Туризм Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве
Лавров: Каждый новый режим в Киеве "тупиковее" предыдущего
Мурашко назвал симптомы "долгого ковида" и его длительность
Названы дата и место прощания с журналистом Всеволодом Овчинниковым
Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью
"Ударим, но позже": Как Байден ответит на атаки в Кабуле
Чем программы немецких партий завлекают избирателей