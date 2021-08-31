В ЮАР выявили новый штамм коронавируса с повышенной степенью мутации

В Южно-Африканской Республике выявлен новый штамм коронавируса, который имеет повышенную степень мутации. Разновидность, получившая название C.1.2, была идентифицирована учеными Национального института инфекционных заболеваний ЮАР.

Министерство здравоохранения страны уже предупредило Всемирную организацию здравоохранения о новом варианте коронавируса, пишет ТАСС, ссылаясь на местный новостной портал Eyewitness. Специалисты предполагают, что этот штамм может обладать повышенной агрессивностью и более высокой устойчивостью к вакцинам.

Впервые C.1.2 был обнаружен в ЮАР мае. Он представляет собой мутацию штамма C.1, который был обнаружен на территории республики в январе этого года. Южноафриканские специалисты установили, что внутри группы С.1 скорость мутации в два раза выше, чем в других.

ЮАР сегодня занимает первое место в Африке по числу случаев COVID-19. В стране заболели свыше 2,6 миллиона человек, умерли более 78 тысяч.